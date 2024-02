La noche loca de Vitor Roque: un gol y expulsado por doble amarilla en 13 minutos

El Barcelona volvió a ganar en Liga y mete presión para el derbi madrileño, con tres goles que les permitieron llevarse el triunfo en Mendizorroza ante el Alavés. Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan y Vitor Roque fueron los autores de los goles. Tigrinho volvió a rugir, aunque no tuvo su mejor noche. Vivió lo mejor y lo peor del fútbol, puesto que además de marcar, terminó expulsado por doble amarilla a los 13 minutos de haber entrado al terreno de juego.

El Barça no comenzó muy asentado en el partido, puesto que el Alavés tuvo dos claras. De hecho, la primera jugada del partido fue un penalti claro de Cubarsí que no fue señalado por un fuera de juego previo que lo invalidaba. Perdonaron los locales, pero no el conjunto culé, que en la primera clara se adelantó. Robert Lewandowski se adelantó en el marcador tras un gran control a pase de Gündogan y una vaselina para batir a Sivera.

Era el primer tanto del partido y el primero del polaco en Liga en prácticamente dos meses, puesto que no veía puerta en la competición desde la derrota azulgrana ante el Girona por 2-4. El gol desató la reacción del Alavés, que no tuvo suerte con el arbitraje antes del descanso, puesto que pasaron por alto una clara mano de Cancelo en el área.

Ya en la segunda parte, volvía a fallar el conjunto vasco y Gündogan contestaba con un golazo. Centro de Pedri al segundo palo y, según caía el balón, puso el pie en carrera el alemán para mandar a guardar el esférico por el palo corto. No pudo hacer prácticamente nada Sivera.

Apenas un minuto después del tanto, el Alavés devolvía la jugada. En este caso era Samu Omorodion el que cabeceaba al palo corto un centro con el exterior de Sola, para poner el 2-1. Un gol que animaba lo que quedaba de partido, puesto que estaba apretando el equipo de Luis García Plaza y se veían con opciones de nuevo de poder empatar.

Gol y expulsión exprés para Vitor Roque

Pero entonces llegó el momento de Tigrinho. Vitor Roque jugaba sus primeros minutos tras el gol con el que salvó el partido ante Osasuna el pasado miércoles. Lo hacía entrando en el 59 y, en apenas cuatro minutos, volvía a rugir con su segundo tanto con la elástica barcelonista. Una diana con la que demuestra que el club catalán ha firmado a un auténtico depredador del área con él.

Pase raso de Héctor Fort atrás y el brasileño que daba un pase a la red con el que volvía a acercar al Barcelona a la victoria. Fue uno de sus últimos servicios, puesto que duró en el terreno de juego 13 minutos, lo que tardó en marcharse expulsado por doble amarilla. La primera la vio por bracear al tirar un desmarque e impactar con un defensa alavesista, mientras que la segunda –muy rigurosa– sólo cinco minutos después, por una falta sobre Rafa Marín.

En una semana en la que Laporta y Xavi han puesto las decisiones arbitrales en el punto de mira, señalando que la Liga está «adulterada» en favor del Real Madrid, desde el propio club no han desaprovechado la oportunidad para avivar la polémica. Sin embargo, con el 0-1 en la primera mitad, les perdonaron un penalti por mano de Cancelo.