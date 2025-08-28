Marcos López analiza en OKDIARIO el futuro de Fermín López y Marc Casadó todavía está en el aire en este cierre de mercado de fichajes. Al primero le quiere el Chelsea, que tiene como política fichar a todos los jovenes talentos, mientras que el segundo tiene también muchas opciones de salir, sobre todo porque Marc Bernal tiene mucho que decir esta temporada.
No a la salida Fermín, tampoco Casadó
Un municipio cántabro explica a sus vecinos cómo construir una trampa casera para la avispa asiática
El Seprona desmantela un zoo privado clandestino con más de 150 animales exóticos
La biotecnología logra reprogramar bacterias para que aprendan a degradar nanoplásticos naturalmente
Calleja víctima de un bulo sobre incendios: "Denuncia y condena para el que ha soltado esta barbaridad"
¿Cuánto habría que invertir para evitar la ola de incendios que sufre España?
MITECO desembalsa 50.000 millones de litros para eliminar un pez invasor y causa un problema ecológico
Te contamos qué son los SpiRobs, la nueva generación de robots inspirados en la naturaleza
¿A qué velocidad se mueven las olas en un tsunami como el de Rusia?
De concursante de ‘Aventuras en pelotas’ a formar a supervivientes en plena naturaleza
Federico Sanmartín: "EnergyLoop es el eslabón final para que el sector eólico sea realmente circular"
"Desde UNEF defendemos que este Real Decreto es necesario y evitaría futuros apagones”
El Seprona pilla a una empresa malagueña vendiendo ilegalmente 12 millones de litros de agua
Pascual Cabedo: "En cada producto que ofrecemos hay un agricultor con un nombre que ha recibido un precio justo"
Crece la preocupación por este pez conejo venenoso que hace estragos en el Mediterráneo
Luz verde al taxi aéreo eléctrico: Dubai completa con éxito su primer vuelo de prueba
México estudia demandar a Elon Musk por la basura que generan sus cohetes SpaceX
La caza genera un PIB anual equivalente al que produce el sector textil en España
¿Un planeta vivo? Captan las imágenes del latido de la Tierra
Cuando el arte y la sostenibilidad se unen: esculturas submarinas para salvar los arrecifes
Isabel Moreno: "La mayor parte de los bulos climáticos que se difunden son verdades a medias"
'Handimals': el body painting salvaje llega al Hospital público 12 de Octubre
Energía solar a todo tren: la fotovoltaica ya funciona en las vías del ferrocarril
Temas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios