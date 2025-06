Nishikori le pone los cuernos a su mujer con una modelo de 32 años y acaba pidiendo perdón

Kei Nishikori es noticia por algo que nada tiene que ver con el tenis. El deportista japonés de 35 años ha roto su silencio y se ha disculpado por ser infiel a su esposa con una modelo de 32 años con la que fue pillado y fotografiado tras Roland Garros. El tenista nipón ha decidido dar la cara y pedir perdón por una traición que ha dado la vuelta al mundo.

«Pido disculpas profundamente por causar incomodidad a todos los que me apoyan: fanáticos del tenis, asociaciones de tenis, patrocinadores y otras partes relacionadas, y por su preocupación e inconvenientes debido a mi comportamiento deshonesto. Además, lamento profundamente haber hecho que mi esposa, mis hijos y cada padre se sintieran heridos. De ahora en adelante, para cumplir con mi vida como miembro responsable de la sociedad, me centraré exclusivamente en las competiciones de tenis y en obtener resultados. Haremos todo lo posible por recuperar su confianza», dice Nishikori.

Fue hace unas semanas cuando medios japoneses informaban sobre el romance del tenista y la modelo Oguchi Azuki, una relación que no fue cosa de un día, pues llevaban viéndose más de dos años y medio en los que Nishikori le estaba siendo infiel a su esposa. El japonés inició su relación con Mizuki Ako en 2015 y anunciaron su matrimonio en diciembre de 2020, celebrando su boda en diciembre de 2022. Su primer hijo nació en mayo de 2021 y el segundo en 2024.

Sin embargo, hace dos años y medio Nishikori contactó con la modelo Oguchi Aya durante una gira en Honolulu, Hawái, y así nació su relación. La recogió en Hawái en diciembre de 2022, pocos días antes de su boda con Mizuki Ako. En 2023, el novio de Oguchi descubrió su romance y presentó múltiples pruebas a Nishikori, lo que agravó la situación. Nishikori, que no quería darle mucha importancia, negoció con su abogado y, al final, el novio de Oguchi borró las pruebas. Oguchi también rompió con su novio, y su romance con Nishikori también parecía haber terminado.

Sin embargo, al no poder romper la relación, Nishikori ha vuelto a ver a la modelo en secreto desde el año pasado. En Japón aseguran que también le dijo a Oguchi que ya no amaba a su esposa, pero que sus hijos eran importantes para él, por eso no podía casarse con ella. Continuó su romance con Oguchi sin divorciarse de su mujer. El 11 de junio de 2025, Nishikori y Oguchi fueron vistos teniendo una reunión secreta esa noche en el apartamento de ella, y ahora ha decidido pedir perdón.

