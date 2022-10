«Neymar firmó por el Barcelona después de una conversación con Messi»

El juicio del Caso Neymar IIsigue adelante y este miércoles han declarado nuevos testigos. Uno de los más destacados es el ex agente del futbolista, Wagner Ribeiro, que ha confesado que el delantero brasileño estuvo muy cerca de firmar por el Real Madrid, pero una conversación con Leo Messi lo cambió todo. Esa charla fue determinante para que el ex azulgrana terminara fichando por el Barça.

«Una vez que el Real Madrid se retiró de la puja, Neymar tuvo una conversación con Messi que fue fundamental para que fichara por el Barcelona», explicó Wagner Ribeiro durante su declaración en el juicio este miércoles. Florentino Pérez, presidente del club blanco, reconoció que le hicieron una oferta al jugador cuando estaba en el Santos, sin embargo, el delantero acabó recalando en el Camp Nou.

No obstante, el ex agente del futbolista del PSG reconoce que su deseo era llevarle al Santiago Bernabéu, pero al final no se cumplió: «Yo quería que fuera al Real Madrid que le envió un contrato para que lo firmara. Fue entonces cuando se produjo esa conversación con Messi y se decidió por el Barcelona».

El martes declaró Neymar, que reconoció que tuvo la opción de recalar en las filas del Real Madrid pero en su corazón «siempre ha estado el Barcelona». «Tenía varias opciones. Había muchos equipos que querían que fuese ir a jugar. Pero mi sueño siempre fue jugar en el Barcelona por los jugadores que tenía. En mi corazón siempre ha estado en el Barcelona», dijo el jugador.