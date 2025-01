Nelson Vivas: «El récord de victorias lo vivimos con total tranquilidad y humildad»

Del Simeone de hace trece años a este. El viaje copero del Atlético llevó al técnico argentino de nuevo a La Rosaleda, donde puso la piedra fundacional del cholismo hace trece años, cuando dio el sí quiero al banquillo rojiblanco. Para celebrar la efeméride se dio un homenaje a sí mismo con un triunfo made in Simeone.

Por la mínima y con la portería imbatida. Trece años después, el Atlético logra 13 victoria consecutivas. Aunque el Cholo tuvo que observar el partido desde un palco tras ser expulsado ante el Cacereño en la ronda anterior. Nelson Vivas, asistente técnico del argentino, bramaba desde la banda.

Diferente rugido, aunque intensidad similar para establecer el récord de triunfos. «Vivimos el récord con total tranquilidad y humildad. Enfocándonos en las cosas que podemos hacer mejor en cada partido. Así encaramos el primer día de la semana previa a cada partido», aseguró Nelson Vivas, que tomó la palabra en rueda de prensa.

Al Atlético, este sábado bajo su liderazgo, le faltó efectividad para aprovechar alguna ocasión de su caudaloso río ofensivo. «La verdad es que suele suceder que se llega al final así cuando el resultado no se abre rápido o no se remata el partido… Pudimos estar mejor en la contundencia. No se pudo, el partido en general estuvo controlado con un margen muy pequeño en la diferencia del gol. Hasta el final estaba la posibilidad de que acabara de otra manera», detalla Nelson Vivas.

El Atlético sufrió ante el Marbella menos que en las rondas anteriores. «El hecho de jugar en un césped natural ayudó y sentimos que el partido fue holgado desde el trámite, no desde el resultado, pues fue muy corto. Tuvimos ocasiones, también en el primer tiempo atacando la línea alta del rival. Conformes y contentos no sólo por la serie de victorias y por el pase y seguir en la competición. Hay equipos de categoría inferior que han eliminado a equipos de superior categoría».

El resultado, corto, evidenció la falta de contundencia colchonera y el buen hacer marbellí. «Vimos un equipos sólido, con buenas intenciones de juego… En los últimos partidos mejoró. Aún jugando ante equipos inferiores siempre hay un estado de ánimo que potencia las capacidades. No es fácil a veces. Fue un lindo rival, con el resultado tan justo podía haber sido de otra manera».