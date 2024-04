El negocio con el que De Gea se podría forrar: «Estoy perdiendo el tiempo»

David de Gea sigue a la búsqueda de equipo tras abandonar el United a final de la pasada temporada tras rescindir su contrato. El portero español, que ha sonado en las últimas semanas para marcharse a Arabia Saudí, se ha convertido en tendencias en las últimas horas por un estudio elaborado por una agencia que le ponía encima de la mesa un negocio suculento en el que podría llegar incluso más que como futbolista profesional.

De Gea puso el pasado mes de junio punto y final a su etapa en el Manchester United después después de 12 temporadas en las que se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo en Old Trafford. La llegada de Ten Hag al banquillo y su predilección por Onana, provocó que el club inglés y el portero no llegaran a un acuerdo para renovar su contrato y desde esa fecha es agente libre.

Durante el verano De Gea no encontró ningún club que cumpliera con sus expectativas e incluso llegó a sonar para el Real Madrid tras la lesión de Courtois a inicio de temporada. Tras el fichaje de Kepa, su opción se cayó y en las últimas semanas se ha especulado con su posible llegada al fútbol de Arabia Saudí.

El nuevo negocio de De Gea

Mientras busca equipo y mantiene una vida relajada e idílica con su mujer, Eduardo y su hija pequeña, David de Gea se ha convertido en tendencia después de la publicación de un estudio elaborado por una agencia que reflejaba el dineral que el portero podría llegar a ganar en caso de hacerse un canal de OnlyFans.

Para los menos entendidos, OnlyFans es una web en el que muchas personas cobran por ofrecer un contenido adulto a sus seguidores. Según el estudio elaborado por Cam Model Agency, De Gea podría ganar hasta los dos millones de euros mensuales, 700.000 euros más de lo que ganaba en su última etapa como futbolista.

Todo esto teniendo en cuenta que el último salario de De Gea en el United era de algo menos de medio millón al mes. Según una información publicada desde Inglaterra antes de renovar, el sueldo que el portero había pedido al club para renovar era de 20 kilos al año.

En la lista difundida por esta agencia, que lidera el guardameta, también aparecen otros jugados tras De Gea. Rodrigo Caio ganaría 630.000 euros mensuales y Carlos Vela, también sin equipo, llegaría a los 300.000.

Esta publicación no dejó indiferente a David de Gea que quiso reaccionar con humor a la publicación del estudio que la abría una nueva vía de negocio en su etapa como futbolista al borde del retiro. «Estoy perdiendo mi tiempo», dijo el portero tirando de humor a una noticia que rezaba con el siguiente titular: «El portero español que podría embolsarse más de dos millones al mes en OnlyFans».

De Gea y su vida fuera del fútbol

Tras disputar 545 partidos y después de toda una vida entregada al fútbol, David de Gea se está tomando a los 33 años un merecido descanso que podría finalizar este verano con su llegada a un club de Arabia Saudí.

De Gea ha aprovechado este momento para casarse con Edurne, con la que comparte relación desde hace 14 años y con la que comparte una hija. La cantante dio detalles sobre el evento celebrado el pasado 1 de julio en Palma de Mallorca.

«Hice una boda con 80 invitados, en petit comité, para poder disfrutarla. Soy muy jugona, me encantan los scape room y quería algo así en mi boda», dijo hace unos días en El Hormiguero.

Una boda que no fue usual según relató la artista en unas declaraciones que también se hicieron virales hace unos días. «De repente entraron unos secuestradores ficticios que metieron a los invitados en unas furgonetas y les llevaron otro lugar donde había una gymkana», afirmó. «Les tenía preparados juegos como el Comecocos o el Fortnite. Luego ya fue un rollo feria que fue lo de la tirolina y la fiesta de la espuma, que era una ilusión que tenía», dijo sobre la sorpresa de Edurne y De Gea a sus invitados en la boda.

«El día de mi boda con David, salimos a conversar con la prensa porque yo intento darle naturalidad a las cosas. Para nosotros, fue un día súper especial. Pero no teníamos contemplado hacer declaraciones, porque para nosotros nuestra vida privada es personal. No somos de publicarla ni de compartirla. Solo compartimos pinceladas, porque como dice nuestra canción ‘los mejores momentos no se ponen en stories’… Pero sí, salimos a hablar con los periodistas, por el cariño que siempre nos han dado», dijo Eduarne en una entrevista reciente sobre su forma de llevar la relación con un David de Gea que sigue la búsqueda de un club en el que poder poner punto y final a una etapa de vino y rosas en el mundo del fútbol.