Edurne habla claro tras su separación física de David de Gea

Edurne acaba de estrenar una canción llamada ‘Nada’ y ha aprovechado para hablar muy claro después de su sonada separación física de David de Gea. El futbolista vive en Reino Unido y la intérprete viaja continuamente a España por cuestiones profesionales, así que pasan mucho tiempo lejos el uno del otro. No obstante, esta circunstancia no ha supuesto ningún obstáculo en su relación, tanto es así que pasaron por el altar para formalizar su noviazgo en 2023. El comportamiento de Edurne con la prensa es brillante. Siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de las cámaras, pero no le tiembla el pulso a la hora de aclarar ciertas polémicas y eso es lo que ha hecho recientemente.

Edurne ha hablado después de confirmarse que pasa mucho tiempo en España mientras David de Gea continúa su carrera futbolística en el extranjero. En más de una ocasión ha dejado claro que ambos están de acuerdo con esta situación, pues ninguno puede hacer nada para solucionar el problema. Pero es que la cantante atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales.

Ha lanzado un nuevo single y está convencida de que va a ser un éxito, de hecho ha utilizado sus redes sociales para manifestarse. «Después de un año de composición, de trabajar mucho, os puedo anunciar que hoy oficialmente he vuelto al estudio a grabar el que será mi octavo disco. ¡Lo tendremos este año y estoy DESEANDO enseñaros!»

La intérprete de ‘Nada’ pensó que lo mejor para ella era poner fin a su relación laboral con Mediaset, donde ejercía de jurado en el programa ‘Got Talent’. Sin embargo, no podrá regresar tan fácil a reino Unido porque ahora ha aceptado un puesto como coach de ‘La Voz’, espacio emitido en Antena 3. Esa es la razón por la que continuará un tiempo alejada de De Gea en el plano físico, pero están en contacto continuo porque entre ellos no hay ningún problema y eso es lo que ha dejado claro la artista.

Edurne se sincera sobre el trabajo de David de Gea

Edurne respeta al máximo la profesión de David de Gea, pero reconoce que en muchas ocasiones ha sufrido las consecuencias. Cree que hay bastante sexismo dentro de este deporte e insiste en que suele recibir insultos cuando su marido no consigue los resultados esperados. Durante una entrevista en ‘Cosmopolitan’, la cantante declara: «En el fútbol sí que hay cosas que cambiar. No soy la única mujer de un futbolista a la que se la ha etiquetado como “mujer de” o a la que se le ha echado la culpa cuando pierde el equipo de su pareja. Hay que legislar en contra del machismo en el deporte».

Afortunadamente Edurne ha encontrado el equilibrio perfecto junto a David de Gea. Ambos están sujetos a normas profesionales muy estrictas y no dependen el uno del otro. Son personas independientes y esto les ha ayudado a emprender proyectos que teóricamente no tienen nada que ver. Aunque sí están unidos por algo: son padres de un pequeño llamado Yanay. Edurne insiste en que el futbolista le ayuda en todo lo posible. A pesar de su apretada agenda, es un padre presente, igual que ella.

«Tengo la suerte de poder compaginar su cuidado con mi trabajo. David y yo lo llevamos muy bien, estamos juntos desde hace doce años. A pesar de ser una relación a distancia, hemos sabido compenetrarnos perfectamente y apoyarnos en nuestras profesiones mutuamente. Además, nos vemos todos los meses, comenta haciendo alusión a las condiciones de su matrimonio.

Un matrimonio a distancia

David de Gea tuvo que fijar su residencia en Manchester por cuestiones profesionales y Edurne no estaba dispuesta a renunciar a su trayectoria artística. Esa es la razón por la que la cantante pasa tanto tiempo en España, pero ha conseguido que esta circunstancia no sea ningún problema para su matrimonio. Insiste en que siempre tuvo claro lo que iba a suceder cuando a De Gea le ofrecieron trabajar lejos de nuestro país. «Entender a tu pareja y admirarte mutuamente es clave. Esos son los pilares de nuestra relación. A pesar de la distancia, hemos sabido gestionarlo», comenta al respecto.

En más de una ocasión se ha rumoreado con una supuesta crisis sentimental, pero Edurne insiste en que nunca se han planteado cambiar de rumbo porque ambos comparten el mismo destino. David de Gea apoya completamente los proyectos profesionales del artista, quien está centrada en la promoción de su nuevo single. Dentro de poco comenzará las grabaciones de ‘La Voz’, programa presentado por Eva González. Su salida de Mediaset ha hecho mucho ruido porque siempre ha sido un rostro muy querido. Pero en Antena 3 le esperan con los brazos abiertos.