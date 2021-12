Rafa Nadal está listo para la batalla y este viernes ha confirmado su secreto mejor guardado: estará en Australia. Su calendario de torneos, de momento, no ha sufrido modificaciones y continúa con su hoja de ruta. El balear ya se encuentra en el país oceánico tras superar el Covid-19, que puso en jaque su presencia en el primer Grand Slam del año.

Asimismo, el próximo 4 de enero volverá a disputar un campeonato oficial cinco meses después ya que Abu Dabi es un torneo de exhibición. La cita en la capital de Emiratos Árabes Unidos no le fue muy bien, le sirvió como toma de contacto y para coger sensaciones pero no logró salir de allí con una victoria. Perdió frente a Murray en semifinales y ante Shapovalov en el partido por el tercer puesto del Mubadala World Tennis Championship.

A la vuelta llegaron las malas noticias, daba positivo por coronavirus y su viaje a Australia quedaba pospuesto. Pero eso no frenó a Rafa Nadal, continuó con su preparación física durante su confinamiento como pudo con la esperanza de dar negativo a los 10 días y poder viajar a Melbourne. Así ha sido, 11 días después de anunciar la mala noticia ha regresado con fuerza para informar de su presencia en Melbourne Park.

