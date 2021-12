Pese a que en la hemeroteca hay varios episodios en los que Nick Kyrgios ha atizado a Rafa Nadal, el tenista australiano ha reconocido que no le gustaría que ni el español, Novak Djokovic o Roger Federer, es decir, el Big-3, se perdieran la próxima edición del Open de Australia. En el caso del suizo, su presencia está totalmente descartada por lesión, mientras que el español aspira a llegar a tiempo tras su positivo por coronavirus y Djokovic está a la espera de recibir una exención médica para participar en el primer Grand Slam de la temporada.

Las palabras de Nick Kyrgios rara vez pasan desapercibidas. El tenista de Camberra acostumbra a ser noticia más por sus declaraciones y críticas a sus compañeros que por sus logros deportivos, aunque calidad sobre la cancha le sobra. En esta ocasión, sin embargo, el australiano ha llamado la atención porque por una vez ha dicho algo que es de sentido común para todos. «Un desastre absoluto», así ha descrito lo que supondría la ausencia tanto de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic en el Open de Australia 2022.

«Si no están los tres, es un desastre. Es un desastre absoluto para los aficionados y para la gente que disfruta del tenis» dijo Nick Kyrgios, al periódico australiano The Age. «Espero que hayan tenido unas buenas Navidades y espero que sean capaces de jugar en este deporte el mayor tiempo posible, porque ya he expresado antes que creo que Federer, Nadal y Djokovic necesitan seguir jugando», añadió Kyrgios.

El de Camberra reconoció que si bien es cierto que su ausencia daría oportunidad a otros tenistas de triunfar -desde 2006 la única vez que el Open de Australia no recayó en manos de unos de los tres fue en 2014, para Wawrinka-, el tenis necesita todavía de la presencia de los tres tenistas que más Grand Slams han conquistado a lo largo de la historia. «Sí, obviamente es una buena oportunidad para que algunos de los chicos más jóvenes lleguen y tengan un impacto, pero, en general, necesitamos que formen parte del deporte» concluyó Kyrgios.