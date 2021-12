La incertidumbre sobre la presencia o no de Novak Djokovic en la gira australiana no cesa a escasos días de que arranque la ATP Cup 2022, el primer torneo entre naciones de la nueva temporada. Mientras que medios serbios habían asegurado que el número uno del mundo no estaría presente en dicha cita -Serbia es rival de grupo de España-, ahora la Federación de Tenis Australiana asegura que no ha habido ninguna baja en el equipo serbio. Pero, ¿ dónde está Novak Djokovic?

Hace unos días, el diario Blick aseguraba que Novak Djokovic permanecía en su país entrenando pero que no participaría en la ATP Cup 2022, torneo en el que compiten los países por equipos durante los primeros días del año y en el que Serbia está enclavada en el mismo grupo que España, junto a Noruega y Chile. La competición arranca en los próximos días -del 1 al 9 de enero- y, de momento, no hay certeza de si Serbia contará o no con el número uno del tenis.

Su presencia en Australia sigue siendo una incógnita, después de que el propio tenista se posicionara contrario a la obligación de estar vacunado para disputar el Open de Australia. La organización del torneo ya habla de «exenciones médicas» para que algunos tenistas que no hayan recibido la pauta completa de vacunación puedan disputar el torneo como una excepción a la regla.

A pesar de que se dio como buena la información del medio serbio sobre la ausencia de Djokovic en la ATP Cup, lo que sembraba más dudas de su participación en el primer Grand Slam de la temporada -del 17 al 30 de enero-, ahora desde Australia desmienten dicha información. El periódico aussie The Age recoge unas declaraciones de una fuente de Tennis Australia en la que aseguran que «no ha habido bajas en el equipo de Serbia». Por el momento no ha viajado a Australia y, de jugar el torneo, debería saltar a la pista el próximo 1 de enero para medirse a Casper Ruud.

Thiem no jugará en el Open de Australia

Por otro lado, quien sí ha confirmado que no estará en el Open de Australia es Dominic Thiem. El tenista austriaco afirma encontrarse ya bien, pero considera que no es el momento de reaparecer todavía tras sufrir una lesión en su muñeca que le tuvo apartado del circuito buena parte de la pasada temporada. De hecho, Thiem ya causó baja a última hora en el torneo de exhibición de Abu Dabi celebrado el pasado 17 y 18 de diciembre y ahora ha descartado reaparecer en la gira australiana.