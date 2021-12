Llegan las navidades y son muchas las competiciones que se toman un respiro en estos días. Pero los aficionados al deporte no tienen de qué preocuparse, pues hay un gran número de eventos que seguir en estas fechas tan señaladas. Aquí traemos el calendario deportivo de esta Navidad con todas las citas que no te puedes perder en fútbol, baloncesto, tenis, etc. Toma nota y apunta todos los eventos deportivos que puedes disfrutar estas navidades: hay para todos los gustos, Premier League, la Liga, NBA, Liga Endesa, ATP Cup…

Fútbol: Premier League, La Liga

Aunque la mayoría de las grandes ligas de fútbol europeo se toman un parón coincidiendo con la Navidad -como la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A-, los aficionados al fútbol están de suerte porque en estas fechas podrán seguir disfrutando de emocionantes duelos. La Premier League se mantiene fiel a su Boxing Day y el domingo 26 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, se disputan cinco partidos de la liga inglesa, entre ellos Manchester City – Leicester, Tottenham – Crystal Palace. A partir de las 18:30 el Aston Villa – Chelsea y el lunes 27, a las 21:00 se juega el Newcastle – Manchester United.

La Liga española sí se toma unos días de descanso coincidiendo con la celebración de la Navidad, pero antes de que acabe el año retoma el campeonato con la disputa del Valencia – Espanyol, el día 31 de diciembre a partir de las 16:15 horas. Ya en 2022, el día 2 de enero sigue en curso la jornada 19 de la Liga con el Getafe – Real Madrid (14:00 horas), Atlético – Rayo, Elche – Granada, ambos a las 16:15 horas; Betis – Celta, Alavés – Real Sociedad, ambos a las 18:30 horas; Mallorca – Barcelona (21:00 horas). El lunes 3 de enero, llega el turno de Villarreal – Levante (19:00 horas), Osasuna – Athletic (21:00 horas); y Cádiz – Sevilla (21:15 horas).

Baloncesto: el Clásico de la ACB, NBA…

La Liga Endesa también tiene jornadas de competición en estos días de Navidad. Aunque el brote de COVID ha obligado a suspender el Joventut – Real Madrid del próximo 27 de diciembre, el campeonato de baloncesto seguirá en marcha con duelos como el Barcelona – Andorra (21:30) y el 29 el Bilbao Basquet – Unicaja (20:00 horas) del próximo 28 de diciembre. Además, en los primeros días de enero se disputa una nueva jornada en la ACB en la que destaca el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona el 2 de enero a partir de las 18:30 horas.

Entre los días 25 y 26 de diciembre, también hay partidos de la NBA, que sigue en pie pese al incremento de casos de coronavirus. Milwaukee vs Boston Celtics; Phoenix Suns vs Golden State Warriors; Lakers vs Brooklyn Nets, Miami Heat vs Orlando Magic; Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors; Oklahoma Thunder vs Pelicans; Chicago Bulls vs Indiana Pacers; Clippers vs Denver Nuggets.

Tenis: ATP Cup

Para los aficionados al tenis, la primera cita del año llega con la ATP Cup, torneo que se disputa en Australia entre países del 1 al 9 de enero. España, que acudirá con Pablo Carreño, Roberto Bautista, Ramos, Davidovich y Pedro Martínez, competirá con Chile (1 de enero), Noruega (3 de enero) y Serbia (5 de enero).

Dakar 2022

También llega en los próximos días una de las citas más destacadas del año, el Dakar, del 1 al 14 de enero. En esta edición de 2022, los 750 pilotos y copilotos que tomen la salida en Ha’il (Arabia Saudí) tendrán por delante trece jornadas de competición (doce etapas más un prólogo) con 8.177 kilómetros de recorrido hasta alcanzar la meta de Jeddah.