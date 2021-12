La presencia de Novak Djokovic en el Open de Australia es una incógnita. Desde el gobierno del estado australiano de Victoria, que acoge el primer Grand Slam de la temporada el próximo mes de enero, han avisado al tenista serbio que lo de pedir la vacuna contra el Covid-19 para poder entrar al país «no tiene nada que ver con chantaje». Desde el país oceánico insisten en que para participar en el torneo deben estar vacunados.

«No tiene nada que ver con chantaje, sino con hacer que la comunidad de Victoria esté más protegida», aseguró el ministro de Deportes de Victoria Martin Pakula a los medios. Estas declaraciones llegan después de que el padre de Nole, Srdjan Djokovic, pusiera en duda la participación de su hijo en el Open de Australia al estar obligado a vacunarse para entrar al país, algo que consideró un «chantaje».

«El lo quisiera (jugar en Australia) con todo su corazón, porque es deportista. Nosotros también lo quisiéramos. Pero bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará. Yo no lo haría. Y él es mi hijo, pues la conclusión se puede deducir», afirmó el cabeza de familia en una entrevista con la televisión serbia Prva TV.

Tras escuchar estas palabras, Pakula le ha contestado en unas declaraciones recogidas por la cadena ABC, dejando claro que sin vacuna no podrá participar: «Si eres un tenista internacional o un deportista de cualquier tipo de visita en el país, se te dará la bienvenida en función de tu responsabilidad con la comunidad. Y por eso pedimos a las estrellas internacionales del tenis que cumplan con los mismos requisitos que los residentes de Victoria».

No participar le impediría luchar por conseguir su título número 21 de Grand Slam, que le permitiría desempatar con Rafa Nadal y Roger Federer y coronarse como el tenista con más grandes de la historia. Australia es el territorio favorito de Djokovic, actual número uno del mundo, ya que allí ha conquistado un total de nueve títulos. Sin embargo, su presencia en 2022 está en duda. De momento no ha desvelado si se ha vacunado no y para entrar al país le exigirán el certificado de vacunación, por lo que si no se vacuna no podrá participar.