Novak Djokovic no asegura su presencia en el Open de Australia y amenaza al primer Grand Slam de la temporada con la posibilidad de perder a cuatro de sus máximas estrellas de cara a la edición de 2022. El de Nole es un caso opuesto al de Rafael Nadal, Dominic Thiem y Roger Federer, todos ellos con el asterisco puesto debido a sus bajas prolongadas por lesión. El número uno del mundo sigue sin aclarar si se ha vacunado o no ni si lo hará, y deja en las manos del protocolo anti covid del Open su participación en el torneo que ha conquistado hasta en nueve ocasiones.

«Decidiré después del comunicado oficial de Tennis Australia. Hasta ese momento no voy a hablar más de ello, porque no quiero ser parte de las especulaciones», explicó Nole en sus últimas palabras sobre la gran pregunta para los próximos meses, que no es otra que su inscripción en el Open de Australia.

Tennis Australia, organizadora del torneo que se celebra en Melbourne, no ha confirmado si obligará o no a los tenistas participantes en el Open de Australia a contar con la pauta completa de vacunación, pero después de los rigurosos protocolos de la pasada edición, en la que incluso se puso en jaque la celebración del torneo con todos los tenistas en el continente oceánico, todo apunta a unas rigurosas normas para aquellos que quieran ser partícipes del Grand Slam.

Djokovic, mientras tanto, sigue creando expectación en torno a su decisión, la del número uno y máximo favorito al título en el cuadro masculino, sobre su participación. Nole no se cierra puertas y no ha reconocido si está vacunado, por lo que una regulación estricta en este aspecto por parte de Tennis Australia no le obligaría a renunciar a su participación en el Open de Australia, pero sí, si quiere hacerlo, a desvelar su gran secreto entorno a su vacunación.

Pensando en la Davis

Antes del Open de Australia 2022, Djokovic tiene grandes objetivos aún pendientes en un tramo de la temporada al que llega fresco y sin rivales como Nadal o Thiem activos por sendas lesiones. Nole quiere ganar Paris-Bercy y la Copa de Maestros para destacarse en el número uno del ranking ATP, pero su fecha marcada en rojo también está en la Copa Davis, donde será la cara visible del torneo impulsado por Gerard Piqué y Kosmos Tennis.

Por ello, Nole jugará en Paris Bercy en individual, con el título como objetivo, y también el dobles con su compatriota Filip Krajinovic. «El número 1 y la Davis son mis objetivos», aseguró en el encuentro con la prensa antes del comienzo del Masters 1000.