Cuenta atrás para las finales de la Copa Davis 2021, que en esta ocasión se celebrarán en tres sedes: Madrid, Turín e Insbruck. Ya se conocen los integrantes de los 18 países participantes en la competición que se disputará entre los días 25 de noviembre y 5 de diciembre. Por unos u otros motivos, el torneo tendrá señaladas ausencias como la de Rafa Nadal, Roger Federer o Alexander Zverev.

Una de las grandes ausencias de la próxima Copa Davis será la de Rafa Nadal. El tenista español se ha quedado fuera de la lista al estar fuera del circuito desde el pasado mes de septiembre, cuando anunció que se sometería a un nuevo tratamiento en su pie, que le ha impedido disputar el tramo final de la temporada. Nadal, que aún no tiene fecha de regreso, ha acudido siempre que el físico se lo ha permitido a la Copa Davis, siendo uno de los grandes responsables del éxito de España en la última edición.

Tampoco estará en el elenco de tenistas participantes en la Copa Davis una de las grandes raquetas del circuito: Stefanos Tsitsipas. En este caso, porque su país, Grecia, no está entre los 18 equipos participantes. Igual sucede con Roger Federer, quien aparte de estar lesionado, tampoco podría ser convocado al no estar Suiza entre los países participantes. Dominic Thiem también se perderá la Copa Davis, en este caso por lesión.

Otra de las grandes ausencias será la de Diego Schwartzman y el equipo de Argentina, un país que vive con mucha pasión la competición pero que no ha logrado clasificarse para las finales de la Copa Davis. También por la no clasificación de sus respectivos países, tenistas de la talla de Grigor Dimitrov, Casper Ruud o Hubert Hurkacz no estarán en la cita de finales de noviembre.

🔝Djokovic y Medvedev se destacan en las nominaciones para las Finales de la #CopaDavis Los números 1⃣ y 2⃣ del mundo estarán presentes junto con otras estrellas. 🔜¡Nos vemos del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Madrid, Innsbruck y Turín! — Copa Davis (@CopaDavis) October 25, 2021

La baja más sonada es la de Alexander Zverev, cuya ausencia responde a una cuestión de principios. El alemán no está de acuerdo con el nuevo formato de la Copa Davis. Ya mostró su rechazo en 2019, año en el que se presentó la nueva competición creada por Gerard Piqué. Dos años después, el tenista se mantiene firme en su negativa a jugar un torneo con el que no se siente identificado.

«Hay que cambiar el formato»

Alexander Zverev ha sido muy claro sobre su postura en relación a la nueva Copa Davis y los motivos por los que no estará en el equipo de Alemania. «Hay que cambiar el formato como sea. Soy alguien que cumple su palabra. No la disputé hace dos años y ahora, tampoco», declaró recientemente el tenista alemán.

«Quiero ganar la Copa Davis, pero la de toda la vida. Y eso, porque ahora tengo muchas opciones de cumplir cualquier objetivo que me proponga. Con mucho trabajo y esfuerzo puedes hacer realidad todo lo que sueñas. Estoy en un momento de mi carrera en el que soy feliz. No se puede conquistar algo más grande que una medalla de oro en los Juegos Olímpicos», añadió.