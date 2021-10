Martin Pakula, ministro de Deportes de Vitoria, estado donde se disputa el Open de Australia, ha hecho una advertencia a los tenistas que vayan a jugar el primer Grand Slam de la próxima temporada. «Si yo fuera un tenista de la ATP o WTA me vacunaría. Les va a dar la mejor oportunidad para jugar el Abierto de Australia con un mínimo de restricciones», señaló en una radio australiana. El año pasado las diferentes burbujas previas al torneo fueron muy polémicas por las rigurosas restricciones a las que se vieron sometidos los tenistas.

El Open de Australia será la primera gran cita destacada de la temporada 2022 en el circuito de tenis. El Grand Slam se disputará en sus fechas habituales, del 17 de enero al 30 de enero, en una edición en la que se espera haya muchas menos restricciones gracias al avance de la vacunación. En 2021, las diferentes burbujas creadas para participar en el torneo generaron mucha polémica por las diferentes condiciones a las que se vieron sometidos los tenistas, algunos de ellos obligados a permanecer encerrados durante dos semanas en sus habitaciones a pocos días de jugar el torneo.

Una situación que será bien distinta de cara a 2022, especialmente en el caso de los tenistas que ya hayan sido vacunados, según ha advertido Martin Pakula, ministro de Deportes de Vitoria. «Si yo fuera un tenista de la ATP o WTA me vacunaría. Les va a dar la mejor oportunidad para jugar el Abierto de Australia con un mínimo de restricciones», manifestó en una entrevista ofrecida a la cadena de radio australiana SEN.

La Federación Australiana de Tenis no ha hecho ninguna declaración a tal efecto, pero en el estado australiano de Vitoria sí que se exige estar vacunado para ejercer la profesión de deportista profesional. Una medida que podría apuntar directamente a Novak Djokovic, quien realizó en el pasado unas declaraciones mostrándose en contra de la obligación de ser vacunado para poder ejercer su profesión.

Aviso a Djokovic

«Personalmente, me opongo a la vacunación y no me gustaría que alguien me obligara a vacunarme con la finalidad de poder viajar o jugar un torneo», comentó Novak Djokovic en unas declaraciones en 2020, aunque se desconoce si a día de hoy el serbio ha decidido vacunarse o no.

Hacia él apuntó directamente hace unas semanas el primer ministro de Vitoria, Dan Andrews. «Los títulos de Grand Slam no van a proteger a Novak Djokovic. El único título que le protegería sería que haya recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus», explicó Andrews en la televisión australiana, dejando caer que ser el número uno no le iba a conceder un trato preferencial para suavizar las restricciones en caso de no estar vacunado.