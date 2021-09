Daniil Medvedev privó a Novak Djokovic de hacer historia en el mundo del tenis. El ruso se impuso por triple 6-4 en la final del US Open e impidió que el serbio se convirtiera en el primer tenista en la Era Open que ganaba los cuatro Grandes en un mismo año y rompiera el empate con Federer y Nadal para ser el jugador con más Grand Slams. El serbio no pudo evitar las lágrimas incluso antes de que acabara el encuentro en la que ha sido «la derrota más dura», según el propio Novak.

Era la ocasión propicia para hacer historia. Novak Djokovic volvía un 12 de septiembre a una final del US Open en el décimo aniversario de su primer título conquistado en Nueva York. Ahora tenía en sus manos convertirse en líder en solitario en la carrera de Grand Slams, un título que habría permitido, además, completar el círculo y ser el primero que se hacía con los cuatro Grandes en un año natural en la Era Open. Pero Daniil Medvedev lo impidió.

El serbio cedió en tres mangas por idéntico resultado (6-4). Una derrota demasiado contundente y dolorosa para Novak Djokovic, sobre todo ante una oportunidad tan grande de hacer historia. «Han sido muchas emociones. Esta derrota es dura, teniendo en cuenta todo lo que había en juego», declaró el de Belgrado. «Me sentí lento y estoy decepcionado con mi actuación. Es una derrota dura, muy dura», recalcaba Djokovic a la prensa.

Novak Djokovic había aterrizado en Nueva York, en ausencia de Nadal y Federer, y con la oportunidad de hacer historia en el tenis. Nole hizo los deberes y se plantó en la final, pero se topó con Daniil Medvedev, que hizo buena eso de que a la tercera va la vencida y echó el lazo a su primer Grand Slams tras dos intentos frustrados.

Cuestionado por sus emociones tras ceder ante Medvedev, Djokovic señaló sentir «alivio y gratitud». “Estaba contento de que terminase porque la preparación para este torneo, desde el punto de vista mental y emocional, ha sido demasiado. Demasiado de manejar”, dijo el número uno de la ATP.

El serbio no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia de entrega de trofeos, pero antes incluso de poner fin al encuentro ante Daniil Medvedev, las cámaras de televisión captaron al serbio llorando. Fue en el último descanso, cuando ya era evidente que la derrota era inevitable. El serbio intentó ocultarse en su toalla y lloró desconsolado. Antes, en el segundo set, había roto una raqueta en la misma pista de la que el año pasado se fue descalificado tras un pelotazo que soltó y que acabó dando en el rostro a una juez de línea.

