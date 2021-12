Rafa Nadal sufre un nuevo frenazo en su vuelta a las pistas. El tenista español ha ha anunciado que ha dado positivo por Covid-19 en su regreso a España tras disputar el torneo Abu Dabi, donde hizo su reaparición tras cuatro meses apartado del circuito por una lesión en el pie. Esta noticia trastoca un poco sus planes y el calendario que tenía previsto en este inicio de temporada, en el que por ahora sólo figuraba dos citas: Melbourne y Open de Australia.

Tras participar en Abu Dabi, el balear tenía planificado volver a España para pasar las navidades junto a los suyos antes de partir hacia Australia para disputar el ATP 250 de Melbourne, donde iba a ser el primer cabeza de serie. En el comunicado asegura que irá informando de cualquier decisión sobre sus futuros torneos. El de Melbourne se disputa del 4 al 9 de enero, por lo que todavía podría llegar a tiempo ya que el periodo de aislamiento desde el resultado positivo es de 10 días.

El aislamiento concluiría el próximo 29 de diciembre, fecha en la que deberá realizarse una nueva prueba de detección para determinar si ya ha generado anticuerpos y puede poner fin a la cuarentena. En caso de dar negativo habría que valorar si se encuentra bien físicamente como para volver a jugar a nivel competitivo. Si se encuentra bien y tiene anticuerpos tendría varios días para viajar a Melbourne y entrenar en pista antes de su debut.

Nadal no mira más allá de Australia

A priori, Nadal podría llegar a tiempo para el Open de Australia ya que este se disputa del 17 al 30 de enero en Melbourne Park, el problema es cómo llegará físicamente en caso de no jugar el 250 de Melbourne. Rafa había renunciado a jugar la ATP Cup con España para acudir por primera vez al torneo australiano previo al Grand Slam con la intención de seguir cogiendo sensaciones.

En Abu Dabi quedó en evidencia la falta de ritmo de competición del español. Perdió sus dos partidos en los Emiratos ante Andy Murray y Denis Shapovalov, de ahí que su participación en Melbourne cobrara todavía mayor importancia para intentar tener opciones de competir en el primer grande del 2022. Todo esto está en duda tras su positivo a expensas de ver cómo evoluciona y cómo se encuentra físicamente.

De momento tan sólo ha confirmado su participación en Melbourne y Open de Australia y no mira más allá de estas citas. El siguiente gran torneo es Indian Wells, del 10 al 20 de marzo, ya que en febrero se disputan seis ATP 250 y cuatro ATP 500, entre los que se encuentra el de Acapulco donde ha ganado en tres ocasiones. Aunque, por el momento, no tiene pinta de que vaya acudir. No obstante, Nadal es partidario de ir partido a partido y ver cómo responde el pie.