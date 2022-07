Rafael Nadal tiró de épica. El balear, con problemas físicos desde el primer set ha luchado a contracorriente durante todo el partido ante un gran Fritz. Tuvieron que llegar al super tie break del quinto set para decidir el partido de cuartos de final. El viernes espera el frívolo Kyrgios en semifinales, en un partido que puede ser de época. El jugador australiano disputará sus primeras semifinales de Grand Slam. Desde la pista central del All England Club ha declarado que «no pensaba que iba a acabar el partido».

Partido memorable

«Disfruto mucho de este tipo de partidos ante este público (ovación). Ha sido una tarde muy difícil ante un gran Taylor, que está jugando un muy buen tenis. Le deseo toda la suerte para el resto de la temporada. No ha sido un partido fácil y estoy muy feliz de estar el viernes en semifinales».

Problemas físicos

«Evidentemente había algo que iba mal en la zona abdominal. En todo momento he pensado que no estaba preparado para acabar el partido pero con la energía y el apoyo del público he podido acabarlo».

14 años desde su final con Federer

«Fue hace mucho pero es imposible olvidarme de este partido. Desde 2008 de aquel partido, no pensaba que iba a seguir jugando aquí, en 2022, a este gran nivel»

Kyrgios

«Nick es un gran jugador especialmente en esta superficie. Será un gran desafío y trataré de estar al 100% de mi nivel».