Nadal se estrena con derrota ante Norrie en la United Cup

Rafa Nadal regresa a las pistas con una derrota comprensible y que hasta el último momento luchó por evitar. El tenista balear cedió ante Cameron Norrie (3-6, 6-3, 6-4) en el estreno de España en la novedosa United Cup, torneo mixto en el que el manacorí abrió pista sin éxito y ante un rival mucho más rodado, que venía de disputar dos torneos de exhibición y una eliminatoria previa en el torneo. Nadal comenzó de forma exhuberante, luciendo su mejor juego de drive en mucho tiempo, pero poco a poco fue dejando paso a una gran versión de Norrie, que acabó llevándose el gato al agua tras dos horas y 45 minutos de encuentro y poniendo las cosas cuesta arriba a la Armada en la eliminatoria y en el cuadro.

La derrota de Nadal tiene un doble efecto negativo para España en la United Cup, ya que no sólo significa ceder el primer punto de la primera eliminatoria con tu gran estrella, si no también hacerlo contra una Gran Bretaña que ya ganó a Australia en la primera eliminatoria del Grupo D. Por tanto, urge una remontada, sin margen de error para el equipo capitaneado por Marc López, técnico de Rafael.

Ya había avisado Nadal de que no llegaba a tope, por un mero hecho de ritmo competitivo, a la United Cup. El primer partido, además, era una auténtica trampa, frente a un rival con muchos minutos en pista a sus espaldas pese a estar en el inicio de temporada, y que además ostenta actualmente el puesto 14 del ranking ATP. Lo único ventajoso para Rafa era el 4-0 de parcial en el head to head ante Norrie, quien no había podido, hasta el momento, ganar un solo set al español en partido oficial.

El afán de superación continua ha llevado a Nadal a volver a competir por España en una United Cup que le servirá como plato de preparación de cara al primer gran objetivo de la temporada, el Open de Australia. Rafa, que extrañamente no lució equipación roja con los colores nacionales si no la ya clásica verde y negra que le vimos a final de la pasada campaña, comenzó golpeando fuerte y bien, sobre todo con una derecha para la que no pasa el tiempo. Único e irrepetible, el drive de Nadal marcaba la diferencia en el duelo de zurdos y así llegaría el primer break, decisivo para el devenir de la primera manga.

Nadal quebró a Norrie y acto seguido supo sufrir con su saque en un juego larguísimo en el que tuvo que levantar su primera pelota de break del encuentro. No hubo más en la manga inaugural, que iba a parar del lado de España con 6-3 y unas sensaciones magníficas para el número dos del ranking ATP.

Todo eran buenas noticias para Nadal, pero el veterano era el primero que sabía que el encuentro no iba a ser coser y cantar. Pese a su gran actuación, posiblemente superando sus propias expectativas, Norrie no se había quedado lejos y demostraba tener un punto físico que podía complicarle las cosas. Sólo hacía falta un despiste, un juego algo más negativo que los anteriores, y llegó en el sexto de la segunda manga. Como si de un calco se tratase, aunque inverso a lo sucedido en el primer set, Rafa le daba su saque a Cameron, quien a partir de ahí no iba a desaprovechar la oportunidad de poner las tablas, al apuntarse el segundo set también por 6-3.

Nadal cede y España sufre

La decisión iría a parar, irremediablemente, a un tercer set en el que Nadal, ya no tan fresco en sus piernas ni en sus golpes, iba a comenzar sufriendo, con dos dobles faltas, pero solventando al saque. Norrie se mostraba más seguro y rápido e iba a aprovechar un nuevo flojeo de su rival en el servicio para ajusticiarle con otro break. No hubo muchos pero todos fueron decisivos.

A partir de ahí, como sucediera en el primer parcial, del lado de Nadal, y en el segundo, ya en favor de Norrie, el británico iba a poner velocidad de crucero rumbo a una victoria que le permite vengarse de una de sus bestias negras en el circuito y, de paso, colocar a Gran Bretaña con un pie dentro de las rondas decisivas de la United Cup, el mismo que tiene España fuera del torneo… nada más empezar.