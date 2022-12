La temporada 2023 comienza para Rafael Nadal en el último día del año anterior. Esta es la fecha de estreno del manacorí, en un torneo inédito hasta el momento, la United Cup y que ha elegido para poner la primera piedra en un curso en el que espera obtener un rendimiento positivo en lo tenístico, pero también en lo físico, después de un 2022 en el que las lesiones le frenaron en varias ocasiones cuando caminaba con velocidad de crucero hacia una de las mejores temporadas de su historia.

Nadal será el líder de España en la primera edición de la United Cup, un torneo mixto que forma parte del calendario ATP y WTA y en el que se juega por equipos nacionales y no por federaciones, como la Copa Davis, siendo esta, junto a la condición de juego con hombres y mujeres, lo más destacable de la cita. Disputada en Australia, al combinado español le ha tocado formar parte del Grupo D, junto a los anfitriones y Gran Bretaña, en la sede de Sydney –también se juega en Perth y Brisbane–.

Junto a Nadal, en el equipo español destaca la presencia de Paula Badosa, número uno entre las chicas de la Armada, y Pablo Carreño, quien ejercerá de número dos masculino por detrás de Rafa. Nuria Párrizas, Albert Ramos, David Vega y Jessica Bouzas completan el equipo con el que España quiere llevarse el título en un torneo que sucede en el calendario a la ya extinta ATP Cup, en la que España llegó en dos ocasiones de sus tres ediciones –2020 y 2022– a la final, cediendo en ambas.

Las eliminatorias se disputan en dos días y España, tras la celebración del primer duelo del Grupo D entre Gran Bretaña y Australia, con triunfo de los primeros, se pondrá en liza en la mañana del sábado 31 ante los británicos. Nadal será el que abra fuego ante el peligroso Cameron Norrie, a partir de las 5:30 horas (en España). Acto seguido, Nuria Párrizas se medirá a Katie Swan en el duelo de número dos WTA. Ya el domingo, Paula Badosa se estrenará ante Dart, con Pablo Carreño jugando el cuarto punto frente a Dan Evans. El dobles, mixto y aún sin dar a conocer las parejas oficiales, cerraría la eliminatoria y puede resultar decisivo en caso de empate.

Comienza el 2023 de Nadal

La presencia de Rafa Nadal es el principal aliciente no sólo del bando español, si no del torneo. El balear no acabó 2022 con buenas sensaciones debido al último parón y si bien ha asegurado no estar aún a tope para la disputa de la United Cup, este torneo debe servirle de preparación para el plato fuerte de la gira, el Open de Australia, en el que defiende el título cosechado la pasada campaña. Cuanto más avance España en el cuadro de la United Cup, mejor para el rodaje del actual número dos del ranking ATP, siempre extramotivado al competir por España y con la responsabilidad añadida de liderar al grupo en un torneo mixto nada habitual en su calendario.