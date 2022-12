Nadal: «¿La Davis? Me gustaría jugar una última vez y despedirme»

Rafa Nadal ya se prepara para afrontar una nueva temporada de tenis la cual la hará como número dos del mundo, mientras que su compatriota, Carlos Alcaraz, será el número uno. El tenista español, y ganador de 22 Grand Slams, ha querido repasar la actualidad en torno a su figura y el futuro que le aguarda como profesional, declarando no tener «miedo» a la retirada.

En primer lugar quiso alabar la figura de su compañero Carlos Alcaraz, con el que comparte podio en lo más alto del tenis mundial: «Es un hecho histórico. A disfrutarlo mientras dure. Carlos tiene más margen que yo. Se ha dado esta circunstancia, él ha hecho un año espectacular. Feliz por él. A día de hoy ya es un referente, pero puede marcar una época y conseguir grandes cosas».

Respecto a su futuro, Nadal no siente la presión por retirarse ni tampoco siente miedo de hacerlo, aunque no sabe qué pasará: «Siempre contesto con naturalidad. No lo sé, no sé lo que puede pasar mañana. Pero sé que sigo siendo feliz haciendo lo que hago. Estoy con ilusión de empezar una temporada nueva. Luego el físico, la cabeza y los resultados marcarán. Soy un competidor y disfruto con eso. La gente se cree que soy un obsesionado de ganar y ganar. Y no, soy un obsesionado de competir».

En una entrevista para El Larguero con Manu Carreño, también habló sobre el nuevo nombramiento de David Ferrer como capitán de la Copa Davis y su último posible baile en esta competición: «Ante todo, hay que darle las gracias a Sergi Bruguera, nos ha llevado a grandes resultados. Ahora viene otra época con David. Respecto a la Davis, soy consciente de que me quedan pocas opciones, pero en mi mundo ideal me gustaría jugar una última vez y despedirme. El hecho de jugar en España, con un equipo muy completo, es una motivación extra. Pero la motivación por jugar por tu país siempre ha sido máxima. Pero los años pasan».

A día de hoy, Nadal es el tenista con mayor número de Grand Slams, con 22, frente a los 21 de Djokovic y el balear ha declarado que los objetivos de la temporada irán en función de sus sensaciones: «Los objetivos y el nivel y el estado tenísitico me va a marcar mis objetivos. Mi objetivo es estar competitivo en todo lo que juegue. Llevo muchos años dosificando, a veces por obligación, y porque entendemos que es el camino adecuado. A pesar de las lesiones, seguimos en activo a una edad que pensábamos que no estaría, yo el primero».