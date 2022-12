David Ferrer es el nuevo capitán y la esperanza de la Real Federación Española de Tenis para volver a ganar en la Copa Davis. Sin embargo, la organización española tiene otro objetivo, secundario en la escala de prioridades, y que no es otro que recuperar para la causa a Rafael Nadal y juntarle, al menos un año, con el otro gran activo español con el que ha hecho historia en 2022, el actual número uno del mundo Carlos Alcaraz.

España cuenta en la actualidad con el número uno y con el número dos del mundo, pero saben que esto no durará mucho. Rafa Nadal ya ha comentado en más de una ocasión que su calendario está limitado y que no subirá su selección de torneos, en pos de seguir peleando por sus grandes objetivos. Eso y sus 36 años han hecho que en 2022 renunciara desde el inicio a participar en la Copa Davis, algo que no ha descartado aún, tal y como confirmó Ferrer en su rueda de prensa de presentación.

Ferrer fue preguntado por Rafa y no escondió su admiración por un jugador con el que, además de compartir muchos partidos en contra, ha jugado por el mismo objetivo, y triunfado, en la Copa Davis. «Tenemos grandes jugadores, empezando por Rafa Nadal, porque con él todo es más fácil, pero hace falta la unión de todos en un equipo y lo tenemos», afirmó David en su primer día como capitán de España en la Davis.

La insistencia en Nadal llevó al capitán a desvelar una conversación con el jugador, mucho más importante de lo que parece de cara a sus aspiraciones, a priori mínimas, de convencerle para que juegue la Davis en 2023. «Hablé con él por mensajes antes de hacerlo oficial –su fichaje– y luego por teléfono. Este jueves mismo hablé con él por teléfono y bueno, obviamente, pues tengo mucha confianza con Rafa y no hablamos cara a septiembre, porque queda mucho tiempo por delante», reveló Ferrer, quien dio a continuación la información más importante. Nadal no se ha autodescartado para la Davis, como sucedió en enero de 2022 de cara a la edición de este año.

«Tampoco hablamos de si va a jugar o no. No se descartó. La verdad que tendrá todo mi apoyo, tanto si está como si no está porque, porque, bueno, por todo lo que ha dejado el tenis español», comentaba Ferrer, quien cerró el tema con un claro mensaje. «Si alguien está exento de no jugar la Copa Davis sin ningún tipo de problema y agradecido, ese Rafa Nadal».

¿El último baile de Nadal?

Nadal anunció internamente en enero de 2022, al entonces capitán Sergi Bruguera, su decisión de no jugar la Copa Davis en este año. El mensaje y la edad del manacorí indicaban que resultaría complicado que volviera a disputar un encuentro de la competición transformada por Kosmos y la ITF, pero en 2023 podría darse un último baile en el que, además, formaría dúo con Carlos Alcaraz.

España, gracias a la wild card concedida por la organización, está exenta de disputar la ronda previa que se celebra en el mes de febrero. Por tanto, el equipo nacional comenzará su andadura en la Copa Davis 2023 en septiembre, en la fase de grupos de Valencia. Nadal cuenta con tiempo para pensarse su decisión y la propuesta que le hará Ferrer de volver al equipo, en busca de una Ensaladera que con Alcaraz y Rafa en el equipo parece mucho más cercana.

La presencia de Carlos Alcaraz se da por segura, siempre y cuando no medien problemas físicos, después del extraordinario compromiso del murciano en 2022. Carlitos tiene la espina clavada de no haber podido disputar aún la fase final y lo hará en 2023, más aún si Rafa Nadal accede a realizar un último servicio a la competición que ha ganado en cinco ocasiones y que, desde hace unos días, cuenta con su amigo David Ferrer capitaneando el barco español.