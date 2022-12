David Ferrer, nuevo capitán de Copa Davis: «Voy a dar el 100% para ganar más ensaladeras»

David Ferrer ya luce como nuevo capitán del equipo español de Copa Davis. El gran fichaje de la Real Federación Española de Tenis para el año 2023 fue presentado en la mañana del lunes en el Consejo Superior de Deportes, en un acto al que acudieron el presidente de la RFET, Miguel Díaz Román, y el secretario de estado para el deporte, José Manuel Franco, quienes apoyaron a Ferrer en su bienvenida ante los medios de comunicación. El ex tenista de Jávea sustituye a Sergi Bruguera, capitán hasta el final de 2022, y no dudó en confirmar su deseo de ganar una o más Ensaladeras de campeón del histórico torneo.

El mensaje de Ferrer es claro y va de ir a ganar cada edición de la Copa Davis en la que se presente como capitán. «Voy a dar el 100% para que podamos sumar otra o varias Ensaladeras más. Me hace mucha ilusión».

«Ser capitán de la Copa Davis es algo que agradezco enormemente. Es un cargo de mucha responsabilidad, y lo sé cómo jugador. Viví las mayores emociones de mi vida tenística han sido en este torneo», aseguró Ferrer, uno de los mejores tenistas de la historia reciente de España. El alicantino no se olvidó de tener unas bonitas palabras a su antecesor. «He tenido grandes capitanes, como Sergi Bruguera, que fue el que me dio la última oportunidad de jugar una eliminatoria y un partido tan importante», destacó un agradecido Ferrer, en referencia a la persona a la que reemplaza en el cargo y al encuentro decisivo ante Alemania en 2018, justo antes del cambio de formato liderado por Gerard Piqué y Kosmos Tennis.

Uno de los objetivos de Ferrer puede ser persuadir a Rafa Nadal para un último baile, y no dudó en mencionar el nombre del balear, como destacado, en su presentación. «Tenemos grandes jugadores, empezando por Rafa Nadal, porque con él todo es más fácil, pero hace falta la unión de todos en un equipo y lo tenemos». Continuando con Nadal, no descartó la presencia del manacorí en las eliminatorias de septiembre, después de haber hablado con él. «Hablé con él por mensajes antes de hacerlo oficial y luego por teléfono. Este jueves mismo hablé con él por teléfono y bueno, obviamente, pues tengo mucha confianza con Rafa y no hablamos cara a septiembre, porque queda mucho tiempo por delante. Tampoco hablamos de si va a jugar o no. No se descartó. La verdad que tendrá todo mi apoyo, tanto si está como si no está porque, porque, bueno, por todo lo que ha dejado el tenis español», comentaba Ferrer, quien cerró el tema con un claro mensaje. «Si alguien está exento de no jugar la Copa Davis sin ningún tipo de problema y agradecido, ese Rafa Nadal».

Los mandatarios dan la bienvenida a Ferrer

Además de Ferrer también tomaron la palabra Miguel Díaz Román y José Manuel Franco, para evaluar la contratación del que fuera número tres del ranking ATP. «Lo primero que quiero es agradecer el trabajo de Sergi Bruguera, que logró un título, algo a lo que hace unos cuantos años no estábamos acostumbrados”, señaló Díaz, recordando a Bruguera antes de hablar de David. «Ferrer hubiera sido el uno y habría ganado más torneos de no haber coincidido con esos monstruos que son Nadal, Federer y Djokovic. Fue el primer nombre que se nos ocurrió como candidato a la capitanía. Nos hace muchísima ilusión que David haya aceptado el cargo. Ojalá que podamos conseguir la séptima Ensaladera. Espero que consiga muchos éxitos, con el cariño y el respeto que le tienen todos los jugadores», completó el presidente de la RFET. Franco, más escueto, pidió a Ferrer que soñara en grande, en pos de traer más éxitos al tenis español, en este caso como equipo.