Las incógnitas de futuro de España: Bruguera, el regreso de Nadal, invitación para 2023…

España quedó eliminada en cuartos de final de la Copa Davis 2022 después de caer, de forma ajustada pero merecida, ante Croacia. Esta derrota, teniendo en cuenta el caché del equipo nacional, campeón en seis ocasiones desde el año 2000, representa un resultado insuficiente que requiere de un análisis por parte de la RFET y de los propios tenistas de cara a la próxima edición. Las incógnitas no son demasiadas, pero resultan claras en su repaso, a la hora de buscar soluciones para un equipo que debe volver a ser favorito para asaltar la Ensaladera la próxima temporada.

Las bajas de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, números uno y dos del ranking ATP en la actualidad, azotaron sobremanera a un grupo que no pudo levantar el vuelo sin sus dos líderes. Croacia, con todos sus efectivos disponibles, se benefició de la extrema rapidez de la pista colocada en el Martín Carpena de Málaga y que no era la más apropiada para tenistas como Bautista o Carreño, los escogidos por el capitán Sergi Bruguera para intentar meter a España en semifinales.

Bruguera, en duda como capitán

El capitán de Copa Davis es en estos momentos un puesto que queda desierto a final de temporada, ya que Sergi Bruguera finaliza contrato y ni él ni la Real Federación Española de Tenis han llegado aún a un acuerdo de renovación. Bruguera lleva como capitán desde el año 2017, pero durante los últimos meses se han deslizado las preferencias de los jugadores hacia otros candidatos, ya que no convence que Sergi sea, a la vez que capitán, el técnico de uno de los grandes rivales de los tenistas españoles en el circuito ATP, Alexander Zverev.

Bruguera explicó con calma y sobriedad su situación en la rueda de prensa posterior a la derrota frente a Croacia, dejando en el aire y en manos de los jugadores su futuro. «Mis planes siempre son los de cada año, siempre se le pregunta a los jugadores y si todos están contentos conmigo y quieren que siga encantado, y si hay otros que quieren uno nuevo también encantado, sin ningún problema. Además, sí, seguiré con Zverev el año que viene», contaba el todavía capitán, ante los medios.

El regreso de Nadal a la Copa Davis

Con o sin Bruguera a los mandos de la selección española, parece que Carlos Alcaraz será el líder de la Armada en 2023 en lo que respecta a la Copa Davis. El murciano tiene una gran motivación por ganar esta competición y no se perdió una sola cita este año hasta que un desgarro abdominal se lo obligó, justo en la Final 8. Para la próxima temporada, la duda, por tanto, no reside en su presencia, si no en la de un Rafa Nadal que ha dejado en interrogación su posible regreso a la Copa Davis. «Le has de preguntar a él. Todos los años que lleva jugando y sabe las cosas que tiene que mirar, ha de escoger bien», comentó Bruguera en rueda de prensa.

Nadal lleva años limitando cada vez más su calendario y en enero de este 2022 ya anunció a Bruguera que no jugaría ninguna eliminatoria de Copa Davis. 2023 podría ser su última oportunidad de hacerlo y, además, encontrar un equipo de garantías para ser favoritos a la victoria. Un cambio de capitán o encontrar un resquicio en el calendario, así como mantenerse sano, pueden ser claves para ver a Rafa, una última vez, defendiendo los colores de España en la Davis.

La ‘wild card’ para la Davis 2023

La última duda que rodea a España se solventará este sábado, por decisión de Kosmos y de la ITF, organizadores de la Copa Davis, y es saber si el país que también será anfitrión de la Final 8 de 2023 –de nuevo en Málaga– cuenta con una de las dos invitaciones que otorga la organización. Esta medida permitiría que el equipo español se saltase la ronda previa, a disputar en la semana posterior al Open de Australia y que puede ser, si suma bajas en su alineación, una trampa que podría dejar a la Armada sin el sueño de la Davis mucho antes de lo previsto. En 2022, España no obtuvo wild card, por lo que sin duda está entre las candidatas a contar con ella para este año.