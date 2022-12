El añ0 2023 se presenta repleto de esperanzas en el tenis español, pero también de incógnitas que se van despejando poco a poco. En lo que respecta a las competiciones por equipos, España cuenta con la necesidad de enfocar de manera correcta sus objetivos, bien por lo novedoso, en el caso de la United Cup, o bien por el tropiezo en la última Copa Davis, que se une al ya cosechado en 2021. Sergi Bruguera no continuará como capitán español en la Davis, aunque por motivos ajenos a lo deportivo, en una España que contará con dos referentes de su historia reciente en las dos competiciones referenciales en las que se competirá como nación.

El adiós de Bruguera viene dado por la decisión de la RFET, en comunión con los jugadores, de no contar con un capitán que también ejerza la labor de entrenador en el circuito ATP. Sergi ha hecho un gran trabajo al frente del equipo en los últimos años, pero ya confirmó que continuará junto a Alexander Zverev en 2023, lo que le baja de la capitanía española. Su sustituto apunta a ser David Ferrer, el favorito de los jugadores y todo un experto en la competición, a falta de una confirmación que podría darse en las próximas semanas.

El hecho de que España no compita en Copa Davis hasta el mes de septiembre, gracias a la wild card recibida por parte de Kosmos y la ITF –le permite saltarse la previa–, provoca que la sucesión no sea tan precipitada como hubiera sido de tener que jugar en febrero, pero Ferrer es el principal candidato, del gusto de jugadores y federación, por lo que podría anunciarse oficialmente en un futuro cercano. Su actual cargo como director de las finales de la Copa Davis era para 2022, por lo que podría desmarcarse de su labor en Kosmos para dirigir al conjunto español en calidad de capitán.

Marc López, capitán de la United Cup

En lo que respecta a la United Cup, nuevo torneo que se estrenará de la mano de la ATP y que se conforma en equipos mixtos, el capitán no será ni Bruguera ni Ferrer, si no Marc López, uno de los entrenadores de Rafa Nadal. En este torneo, igual que sucediera en la extinta ATP Cup, no se compite por federaciones, si no que son los jugadores, en este caso de la ATP y la WTA, los que conforman por ranking un equipo que compite bajo la bandera de su país y en el que el número uno, en este caso Nadal en los españoles, designa a un capitán.

La posición de López, por tanto, no se prolonga a la Copa Davis si no que será, por el momento, exclusiva en la United Cup 2023, con el plus de que Marc, retirado de forma reciente, conoce bien al equipo español, formado por Paula Badosa, Pablo Carreño, Albert Ramos, David Vega, Nuria Párrizas y Jessica Bouzas, además del propio Nadal. Los conocimientos del capitán en el dobles también serán bien recibidos por sus pupilos para el torneo, que se celebra entre el 29 de diciembre y el 8 de enero en Australia, con España debutando el día 31 ante Gran Bretaña.

La duda de Nadal en la Davis

La potencial llegada de David Ferrer a la capitanía de España en la Copa Davis comienza a despejar una de las dos grandes incógnitas que rodean al equipo español de cara a 2023. La otra rodea a Rafa Nadal, quien anunció a Bruguera su ausencia de cara a 2022, pero que podría volver para un último baile en un año en el que el que el equipo nacional no competirá hasta septiembre y que lo hará, tanto en fase de grupos como en una hipotética Final 8, en casa. Juntar a Nadal y a Alcaraz en la Davis, aunque sea un año, es un objetivo de la RFET, y la llegada de Ferrer como capitán podría ayudar a cumplirlo.