Rafael Nadal logró tumbar a Reilly Opelka en un auténtico partidazo disputado en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, pero hizo saltar las alarmas debido a molestias en el pie que confirmaría en la rueda de prensa posterior al choque. Rafa, sin embargo, cree que estas dolencias no le llevarán a abandonar, de momento, pese al cuidado que debe tener en una zona en la que sufre una lesión crónica y en la que está jugando «con dolor».

«Sí, a veces juego con dolor. Hoy empecé bien, pero en el segundo set me sentí un poco peor, siendo honesto. Pude seguir adelante, seguir corriendo hasta el final… Pero sí, no estoy en el momento de mentir o esconder cosas. Estoy muy feliz de estar jugando al tenis. Hoy fue un poco peor. Es cierto que los últimos dos días el pie me ha estado molestando un poco más», afirmaba sincero Nadal en rueda de prensa.

«Es algo que puede pasar. Lo sabemos. Hay que tratar de mantenerse positivo y pensar que va a ser el último torneo sobre pista dura. La tierra ayudará. Ahora tendré que hacer el último esfuerzo para hacerlo lo mejor posible aquí. Ojalá el pie pueda seguir aguantando. No estoy pensando mucho en ello, sólo en mi tenis y en mi próximo partido», añadía, sobre sus molestias en el pie.

Nadal completó su mejor partido del torneo ante Opelka, un gigante de 2,11 que fue mucho más que saque en el duelo ante el vigente campeón del Open de Australia. «Feliz por ganar, no importa en cuántos sets. Pero estoy feliz, por supuesto, de estar en los cuartos de final de este gran torneo, jugando mejor, sin duda. Ha sido mi mejor partido y estoy feliz por la forma en que pude jugar durante todo el duelo. Solo tuve un mal juego. Por lo demás, creo que estuve sólido. Tuve que hacerlo ante un jugador muy difícil como Reilly».

Ahora, Nadal se medirá al polémico Nick Kyrgios, al que tiene un gran respeto en lo deportivo por la calidad que atesora. «Nick es difícil en cualquier condición, ¿no? Cuando está jugando bien y cuando está motivado es uno de los oponentes más duros, sin duda. Mañana va a ser un partido duro, pero estamos en cuartos de final de Indian Wells, Masters 1000. No podemos esperar otra cosa. Espero estar listo para ello».

Preguntado por el cambio en las reglas de los Grand Slams, Nadal opinó refiriéndose a Roland Garros, su torneo predilecto. «Bueno, no lo he pensado mucho, la verdad. Sinceramente, no tengo una opinión clara. Feliz con eso, no me importa. Honestamente, no creo que vaya a suponer una gran diferencia. Leí que todos van a ser iguales. De alguna manera, eso es positivo. No creo que en Roland Garros cambie mucho. En mi opinión, el mayor impacto va a estar en Wimbledon. Es muy difícil romper, por lo que los partidos se hacen muy largos, pero no siento que eso cambie mucho para Roland Garros».

Nadal y su mentalidad

Con un 18-0 en el balance de 2022, Nadal no esconde su sorpresa y felicidad por lo cosechado. «La mentalidad humana, normalmente, hace que te acostumbres a las cosas buenas. No tienes mucho tiempo para estar muy triste cuando pierdes y no tienes mucho tiempo para celebraciones cuando ganas. Por supuesto, para mí es súper sorprendente estar en la posición que estoy, ganando tres títulos ya, estar en cuartos de final aquí. No puedo decir que es un sueño porque ni siquiera podía soñar sobre eso hace tres meses, hace dos meses. Sólo estoy disfrutando cada momento».

Opelka jugó un gran partido, pero Nadal explicó sus trucos para vencerle. «No tengo un secreto, puedo decirte lo que probé. Lo que intenté es no ayudarlo. Jugar desde buenas posiciones, especialmente cuando estoy sirviendo. Traté de jugar con alto porcentaje de primeros servicios, especialmente en los desempates, porque entonces, si empiezas a perder los primeros servicios, le abres la puerta, ya no está en tus manos. Encontrar el equilibrio adecuado entre no jugar demasiado agresivo, porque entonces tienes riesgo de cometer errores, y no jugar demasiado a la defensiva porque sabes que tiene un gran golpe de derecha y va a ir a por el ganador».