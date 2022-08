Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son dos de los principales protagonistas de la lucha histórica por el número uno del ranking que se dilucidará en el US Open. Ya superado con creces el ecuador de un trepidante e igualadísimo 2022, hasta cinco tenistas optan a colocarse en lo más alto de la ATP al término del Grand Slam disputado en Flushing Meadows. Medvedev, dueño aun de los tronos ATP y del US Open, tendrá que aguantar las acometidas de Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud y los mencionados Nadal y Alcaraz en una lucha sin parangón en la historia reciente del tenis, y todo ello apartando de la ecuación a los ausentes Djokovic y Zverev, que también contarían con opciones de haber podido asistir a la cita neoyorkina.

Las cábalas pasan, en todos los casos, por hacerse con el título del US Open, más peleado que nunca por el doble premio que esconde. El único que podría contar con opciones reales –Alcaraz también con una carambola– es el líder de 2022, un Rafa Nadal que con llegar a semifinales podría condecorarse con un número uno que él mismo reconoció a principios de año que no buscaba, pero que aparece como resultado de su enésima exhibición tenística.

Nadal será número uno en caso de conquistar su quinto Grand Slam en Nueva York, donde es, desde hace ya tiempo, el más querido de la afición. Pero las opciones del manacorense van más allá, merced a una ausencia en 2021 que le da la libertad de no defender un solo punto en lo que resta de campaña. Si Rafa llega a la final del US Open y su rival no es Medvedev, sería automáticamente nº1, puesto que llegaría para el cuatro veces campeón también en caso de quedarse en semifinales –donde puede cruzarse con Alcaraz–, aunque con el complicado cometido de que ninguno de los aspirantes al uno sea el ganador final.

El caso de Carlos Alcaraz elevaría la conquista a niveles históricos en términos de precocidad. El murciano tiene ante sí la oportunidad de colocarse en el número uno del mundo siendo el más joven de siempre en conseguirlo, por delante de Lleyton Hewitt. Carlitos no llega en su mejor momento pero opta al trono del tenis mundial en el lugar en el que explotó, en un 2021 en el que alcanzó los cuartos de final. Para ascender al uno le vale con ganar en Nueva York y sólo una carambola en caso de quedar como finalista, sin Nadal en cuartos y sin Medvedev, Tsitsipas y Ruud campeones –los dos primeros también sin final–, le otorgaría un premio mayúsculo para su prematura trayectoria.

Los rivales de Nadal y Alcaraz por el uno

Más allá de los españoles, grandes candidatos al uno, hay que tener muy en cuenta a Daniil Medvedev, actual portador del puesto privilegiado del ranking. El ruso no pudo competir en Wimbledon y no ha tenido un 2022 demasiado tranquilo, pero ya venció en la pasada edición y llega a Flushing Meadows con un cuadro propicio para reeditar su título, lo que automáticamente le permitiría mantenerse en su posición actual.

Menos opciones tienen Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud, cuarto y quinto en la tabla de sucesión de aspirantes al número uno desde el US Open. Ambos cuentan con posibilidades, remotas y muy similares, que en todo caso pasarían por la conquista del primer título de Grand Slam de sus respectivas carreras. Además de lograr el título, el griego y el noruego necesitarían que Rafa Nadal no fuera su rival en una hipotética final, ya que dado ese caso, sería el balear el que se alzaría en lo más alto del ranking.

La mayor batalla de la historia

Si bien en 2003 cinco jugadores lucharon por el número uno en el mismo torneo, con Federer en último lugar, en esta edición del US Open se puede ir un paso más allá debido a las bajas de dos grandes aspirantes como Alexander Zverev y Novak Djokovic, quienes habrían contado con opciones tangibles, sobre todo en caso del alemán, actual número dos del mundo y baja por la lesión producida en Roland Garros ante el propio Nadal.

Djokovic, el jugador con más semanas como número uno y en este puesto durante la primera parte de la temporada, se ha visto claramente perjudicado por su decisión de no vacunarse y la normativa de países como Australia y Estados Unidos, que le han vetado de sus torneos, haciéndole perder la posibilidad de conquistar más de 7.000 puntos mientras se multiplica la batalla de sucesión del número uno, más completa que nunca.