Nadal: «Siento lástima por Djokovic»

Rafa Nadal parte como el principal favorito para llevarse el US Open. El español llega tras superar su lesión y, aunque aún hay dudas sobre el rendimiento que podrá ofrecer, la ausencia de Novak Djokovic le permite tener una gran oportunidad para hacerse con su tercer Grand Slam del curso. Precisamente, sobre la ausencia del serbio se ha pronunciado antes del comienzo del torneo estadounidense. El balear ha señalado que siente «lástima» por que no esté, aunque reconoce que «el tenis sigue adelante» a pesar de quién juegue.

«Sabemos que Novak no jugará por un tiempo si no cambia nada respecto a las reglas. Desde mi perspectiva personal, es una noticia muy triste. Es una pena cuando los mejores jugadores no pueden estar por lesión o por distintas razones. Es una falta importante y dura para los aficionados, para el torneo o los jugadores, porque queremos tener el mejor cuadro posible», ha señalado Nadal.

Aunque, por otro lado, el manacorí ha señalado que «el deporte es más grande que cualquier jugador». «Me perdí muchos torneos importantes en mi carrera por las lesiones y el torneo continúa. El tenis sigue adelante, incluso si no es una buena noticia para todos y el tenis continuará después de mí, de Novak y de Roger», continuó Nadal, que finalizó lamentando su ausencia en Nueva York: «En lo personal, siento lástima por él, por no poder viajar aquí».

Busca otro Grand Slam

Lo que es una incógnita es saber cómo estará Rafa Nadal después de su lesión. Tras retirarse en semifinales de Wimbledon, sólo ha jugado un partido en Cincinnati, en el que cayó eliminado. Sobre esos problemas físicos y su recuperación, el español ha hablado: «Ha sido duro lidiar con el desgarro en el abdomen. Es una lesión dura porque es peligrosa y arriesgada. Tienes una cicatriz en un ligar en el que pones mucho esfuerzo cuando estás sacando. Necesitas encontrar flexibilidad de nuevo. Hay riesgo de romperse cuando estás haciendo un movimiento en un músculo que no es tan flexible como antes. De momento, no pongo el esfuerzo en el saque».

Nadal afirma que, de momento, está contento por las sensaciones en los entrenamientos. «Teniendo cuidado con el saque, estoy entrenando a un alto nivel y estoy bastante contento por la forma en la que lo estoy haciendo. La preparación no ha sido muy larga, pero tuve una oportunidad en Cincinnati, donde no fue posible. Lo intentaremos aquí con mejor preparación».

El tenista más laureado de la historia buscará seguir ampliando su palmarés con un nuevo US Open. El torneo neoyorquino es, tras Roland Garros, el segundo de los grandes que más veces ha ganado, en cuatro ocasiones. Casi tres años después de su última aparición, señaló estar ilusionado por jugar en «uno de los lugares más importantes» de su carrera y aseguró que busca «ser competitivo desde primera ronda». A su favor, el hecho de haberse proclamado cuatro veces campeón del torneo: «Cuando llegas a un lugar en el que históricamente has jugado mejor, las sensaciones suelen ser mejores».