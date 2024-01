El mundo del fútbol llora la muerte de Beckenbauer

El mundo del fútbol llora la muerte de Franz Beckenbauer, fallecido este lunes a los 78 años de edad. El mítico ex jugador del Bayern de Múnich nos dijo adiós a causa de un empeoramiento de los problemas de salud que llevaba atravesando desde hace unos años. Tras conocerse su muerte, las muestras de afecto hacia la familia y amigos del legendario defensa de Alemania no tardaron mucho en llegar.

«Franz Beckenbauer, uno de los hijos más grandes del fútbol europeo, falleció a los 78 años. El Kaiser fue un jugador extraordinario, un entrenador de éxito y un experto popular que dio forma al fútbol alemán como ningún otro», le recordó la UEFA.

Franz Beckenbauer, one of European football's greatest sons, has passed away aged 78.

"Der Kaiser" was an extraordinary player, successful coach and popular pundit who shaped German football like no other. pic.twitter.com/rW12ArNnNh

— UEFA (@UEFA) January 8, 2024