Muere Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán

Franz Beckenbauer ha fallecido a los 78 años de edad. La prensa alemana ha confirmado el fallecimiento de un futbolista legendario del fútbol alemán y también mundial. El presidente de honor del Bayern de Múnich ganó dos Balones de Oro y fue incluido en el mejor once histórico del galardón.

«Con profunda tristeza anunciamos que mi esposo y nuestro padre, Franz Beckenbauer, falleció pacíficamente mientras dormía ayer domingo, rodeado de su familia. Les pedimos que puedan llorar en silencio y abstenerse de hacer preguntas», anunció la familia del ex futbolista en un comunicado.

La familia Beckenbauer no ha detallado el motivo concreto de la muerte de Franz, aunque sí era de sobra conocido su delicado estado de salud marcado por varias operaciones cardíacas y una enfermedad de Parkinson con demencia asociada. Por todo ello, llevaba bastante tiempo retirado de la vida pública en su país.

Fue el hermano de Franz, Walter, quien hace diez días encendió la primera alarma con su testimonio en un documental sobre la vida del ex futbolista titulado simplemente con el apellido familiar: Beckenbauer. «Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante».

Al mismo tiempo, desde el país germano ya se avisaba de que cualquier sobresalto emocional podría suponerle un riesgo grave en su estado físico, ya que se recientemente se había visto afectado por un deterioro significativo en su memoria sin síntomas de mejoría.

Ya en 2019, el propio Beckenbauer explicaba lo que le sucedió en uno de sus ojos durante un torneo de golf: «Tuve un supuesto infarto ocular en un ojo. Lamentablemente, ya no puedo ver nada con el derecho. Y debo tener precaución con mi corazón». Desde aquel momento algunas partes de su cerebro quedaron seriamente afectadas y su estado se fue deteriorando hasta desembocar en su fallecimiento.

La leyenda Beckenbauer

Beckenbauer se forjó una carrera impresionante en el fútbol, primero como jugador y posteriormente como entrenador, hasta el punto de que fue capaz de ganar el Mundial con Alemania tanto de corto como vestido con el chándal de técnico. Después de conquistar la Eurocopa de 1972, dos años después se proclamó campeón mundial venciendo en la final a la Holanda de Johan Cruyff. 16 años más tarde, ya como seleccionador alemán, volvió a ganar el Mundial tumbando en la final a la Argentina de Diego Armando Maradona.

En cuanto al fútbol de clubes, también se convirtió en una leyenda del Bayern de Múnich, con el que ganó tres Copas de Europa consecutivas entre los años 1974 y 1976, batiendo en la primera de ellas al Atlético de Madrid tras una final en dos capítulos que necesitó un desempate para resolverse. El Bayern arrolló en el segundo episodio al equipo colchonero (4-o).

Además, Beckenbauer también fue pionero al convertirse en una de las primeras figuras que probó suerte en el fútbol de Estados Unidos, donde vistió la camiseta del New York Cosmos. Tras colgar las botas, también encontró el éxito en los banquillos con su querida selección alemana, con la que se proclamó subcampeona en México’86 antes de volver a tocar la gloria en Italia’90 gracias a un penalti convertido por Andreas Brehme.