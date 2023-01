Muguruza sigue en caída libre y vuelve a perder un partido que tenía ‘ganado’

Garbiñe Muguruza no estará en segunda ronda del Open de Australia. La tenista española, referente de la Armada en el cuadro femenino después de la ausencia a última hora de Paula Badosa, se despidió a las primeras de cambio del Grand Slam australiano después de ceder en su partido ante la belga Elise Mertens (3-6, 7-6, 6-1) en una batalla de dos horas y 33 minutos en la que tuvo saque para haber ganado en el segundo set. Mermada de toda confianza de cara al cierre de los encuentros, Garbiñe lo pagó y con una nueva derrota, caerá hasta el top-80 del ranking WTA.

La racha negativa de Muguruza parece no tener fin y ya acumula desde septiembre sin conocer la victoria en un partido oficial. Marcharse a tres sets es, además, sinónimo de derrota para la pupila de Conchita Martínez, con la que deberá trabajar codo con codo para darle la vuelta a una situación que está muy lejos del potencial tenístico de toda una campeona de Roland Garros y Wimbledon, ahora enganchada a un cúmulo de tropiezos que pueden llevarle incluso fuera de las 100 primeras del ranking en las próximas semanas.

Garbiñe jugó un gran primer set ante una tenista sólida pero mucho menos definitiva en sus golpes, pero a medida que el calor extremo fue haciendo mella en ambas, todo se igualó. Aun así, Muguruza contó con el servicio a su favor con 6-5 en la segunda manga, ideal para cerrar y atar así una victoria que hubiera sido balsámica, pero de nuevo las pesadillas llegaron a la tenista nacida en Caracas, que no sería capaz de asegurar su servicio, cedería la manga en el tie-break y con ello daría comienzo a una nueva debacle.

Mertens aprovechó la oportunidad y se sacó un tercer set magnífico de la manga, en el que por 6-1 tumbaba definitivamente a una Garbiñe que en 2022 también se despidió prematuramente en el Open de Australia, aunque con una segunda ronda que hará que, con la derrota de este año a las primeras de cambio, la tenista española caiga aún más en el ranking, el peor en muchos años de una carrera que ahora necesita un reseteo para regresar al lugar que le corresponde.

«Ahora me toca trabajar humildemente y pasar desapercibida para escalar otra vez», destacaba la española tras el partido, no sin antes hablar de sus problemas a la hora de cerrar el encuentro. «Ya llevo varios partidos acumulados en los que empiezo bien y luego tengo que cerrar con la decisión que te dan las victorias. Claramente llevo un tiempo que al no convertir esos momentos pasan a ser difíciles».