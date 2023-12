Muere repentinamente a los 56 años Gil de Ferran, jefe de Alonso en la Indy500

Tragedia en el automovilismo. Gil de Ferran ha muerto a los 56 años de edad de forma repentina este 29 de diciembre de 2023 a causa de un ataque al corazón. El ex piloto brasileño se encontraba compitiendo junto a su hijo en el circuito The Concours Club de Opa-Llocka, en Florida, cuando paró su coche y manifestó que no se encontraba bien. Poco después fue trasladado a un hospital pero no pudieron hacer nada para salvar su vida.

«Todos en McLaren Racing estamos en shock y profundamente tristes de conocer que hemos perdido a un miembro muy querido de nuestra familia. Le enviamos las más profundas condolencias a la familia y amigos de Gil de Ferran. Era una pieza importante de nuestro equipo, una gran persona dentro y fuera de la pista que ha hecho aprender a cualquiera que haya estado a su lado», decía McLaren en su cuenta oficial de Twitter para mandar sus condolencias e informar del fallecimiento de Gil de Ferran.

Gil de Ferran perdió la vida de manera sorprendente y han sido numerosas las muestras de cariño y de afecto las que ha recibido tras su fallecimiento. Una dura pérdida dentro del mundo del automovilismo que nadie esperaba. El brasileño logró dos triunfos en IndyCar en el año 2000 y 2001, donde además en esa competición sumó 12 victorias parciales antes de poner rumbo a la Fórmula 1 donde probó suerte en el equipo BAR Honda. Ahó ejerció como director deportivo en las temporadas 2005 a 2007. Más tarde ocupó ese mismo cargo de director en el equipo McLaren Fórmula 1 entre 2018 y 2021.

Por si fuera poco, Gil de Ferran cuenta con el récord de velocidad en pista en la serie CART con una vuelta a 241,428 millas, lo que son 388,54 kilómetros por hora. El brasileño fue elegido por McLaren como el encargado de dirigir y ayudar a Fernando Alonso en sus experiencias en la IndyCar, tanto en 2017, pero también en 2019 y 2020, donde fueron dos grandes fracasos.

Fernando Alonso quiso enviar sus condolencias por su muerte en redes sociales: «No tengo palabras. Es un día muy triste. Gracias por los momentos que compartimos, por enseñarme de todo corazón a correr en óvalos y por los innumerables recuerdos que creamos juntos. Te extrañaremos Gil».

I am at a loss for words. It's a very sad day. Thank you for the moments we shared, for wholeheartedly teaching me how to race on ovals, and for the countless memories we created together. We will miss you Gil ❤️. pic.twitter.com/8ztGEPFj4Y

— Fernando Alonso (@alo_oficial) December 30, 2023