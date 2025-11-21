Muere repentinamente a los 36 años Iñaki Cabaleiro, entrenador del equipo de Míchel Salgado

El mundo del fútbol está de luto, especialmente en Galicia. Iñaki Cabaleiro, entrenador gallego del Fursan Hispania Football Club, equipo de la segunda división de fútbol de Emiratos Árabes Unidos, ha fallecido repentinamente a los 36 años, tal y como informó a través de sus redes sociales el club fundado por el ex futbolista español Míchel Salgado.

«Hoy despedimos a un amigo, compañero y entrenador cuya pasión dejó una huella inmensa en nuestros jugadores y en toda la familia Fursan. Su legado permanecerá siempre en cada niño al que inspiró. Nuestros corazones están con su familia», escribió el club en un emotivo comunicado publicado a través de sus canales oficiales. Según informa Faro de Vigo, el técnico sufrió un infarto este jueves que acabó con su vida.

Iñaki Cabaleiro, con pasado en las categorías inferiores del Celta, firmó por el Fursan Hispania en septiembre de 2023 y fuera de España también había entrenado previamente en Dubai y Maldivas. «Vuela alto, míster. Siempre te llevaremos en el corazón», escribió el hijo pequeño de Míchel Salgado, Alan. Su hermano Miguel también mostró su profundo pesar: «Sigo sin creérmelo. Vuela alto, amigo. Siempre estarás con nosotros».

Un Míchel Salgado que también ha querido despedirse de Iñaki Cabaleiro en las redes sociales con un desgarrador mensaje. «¡Amigo Iñaki! Ayer estábamos hablando del partido del segundo equipo que se jugaba esta noche. Hoy nos has roto el corazón en pedazos pero sabemos que no ha sido en vano. En un mundo donde las personas empiezan a ser valoradas por Bitcoin y seguidores, tu ya sabes que nuestros entrenadores son nuestro mayor valor y te puedo asegurar que te has ido influenciando a todo nuestro club y con todo el amor de tus chicos y sus padres», comenzaba.

«Puedes estar tranquilo porque ayudaremos a tu famila en todo lo que podamos y me aseguraré que tú pasión y lealtad nunca será olvidará en la historia nuestro humilde club. Muchas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo, en especial a todos los clubes y academias de UAE. Descansa en paz amigo y vuela alto, siempre serás nuestra fuerza. Somos Fursan! Somos familia! Estoy destrozado», finaliza el ex jugador del Real Madrid o del Celta.