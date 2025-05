Muere un prometedor tenista de 18 años tras ser atropellado por una conductora ebria

Las peores noticias posibles para el mundo del tenis han llegado desde California. Braun Levi, un joven tenista de 18 años y una de las mayores promesas del tenis juvenil en Estados Unidos, ha muerto tras ser atropellado por una conductora ebria, un trágico suceso que ha conmocionado a todos en aquel país. Todo ocurrió en la noche del domingo en Manhattan Beach, cuando Levi caminaba por la acera junto a un amigo dando un paseo.

Braun Levi era estudiante del Loyola High School de Los Ángeles, donde no solo se destacaba académicamente, sino que también brillaba como uno de los principales referentes del equipo de tenis. Sus entrenadores y compañeros lo describen como un joven disciplinado, carismático y con un futuro prometedor tanto dentro como fuera de las pistas. En los últimos dos años había ganado notoriedad en torneos estatales y soñaba con competir a nivel universitario e incluso profesional.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 9:30 del domingo según el informe preliminar de la policía. Testigos indicaron que Levi y su amigo caminaban por un paso de peatones cuando fueron atropellados por un vehículo que circulaba a gran velocidad. La conductora, una mujer de 32 años identificada como Kelly Monroe, fue detenida en el lugar bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Según fuentes policiales, la mujer presentaba un alto nivel de intoxicación al momento del atropello.

Braun Levi fue trasladado de urgencia al Centro Médico Harbor-UCLA, donde los médicos intentaron reanimarlo durante más de una hora. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven falleció debido a la gravedad de sus heridas. Su acompañante sufrió lesiones menores y actualmente se encuentra fuera de peligro. La noticia del fallecimiento de Levi ha causado una profunda tristeza en Loyola High School a la vez que una gran indignación en todo Estados Unidos.

Su universidad, compañeros, exentrenadores, rivales deportivos e incluso figuras del tenis juvenil de Estados Unidos han expresado su consternación tras el fallecimiento de Braun, «que era un talento increíble, pero aún más importante, era una gran persona. Es una pérdida irreparable para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo». Por su parte, las autoridades de Manhattan Beach han anunciado que el caso será tratado con el máximo rigor legal. Kelly Monroe ha sido formalmente acusada de homicidio y conducción bajo los efectos del alcohol, cargos por los que podría enfrentar una larga condena.

La familia de Braun Levi ha solicitado respeto a su privacidad mientras atraviesan este momento de inmenso dolor. En los próximos días, se espera que se lleve a cabo una ceremonia en memoria del joven, que será recordado no solo por su talento en el deporte, sino por su calidad humana y el legado que deja entre quienes lo conocieron y que ahora lloran su triste y prematura pérdida.

Loyola High School tennis team captain killed by a drunk driver last night in Manhattan Beach months after his family’s home was destroyed byPalisades Fire.

