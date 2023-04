Muere el piloto Craig Breen en un trágico accidente durante un test

El mundo del automovilismo está de luto tras la muerte del piloto irlandés Craig Breen, que falleció en un accidente mientras hacía el reconocimiento de la próxima carrera del Mundial WRC, el Rally de Croacia. La noticia fue adelantada por su equipo, Hyundai, mediante un comunicado. Breen, de 33 años, disputaba esta temporada solo una parte de las pruebas del Mundial. Había sido segundo en el Rally de Suecia, segunda carrera de la temporada, en febrero

«La familia WRC está conmocionada y entristecida al enterarse del fallecimiento de Craig Breen. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia y los amigos de Craig en este momento increíblemente triste», publicó la cuenta oficial del Mundial de Rally mencionando el comunicado del equipo Hyundai Motorsport.

The WRC family is shocked and saddened to learn of Craig Breen's passing. Our thoughts and condolences are with the family and friends of Craig at this incredibly sad time https://t.co/xdN9qkxlXw

— World Rally Championship (@OfficialWRC) April 13, 2023