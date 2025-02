Muere misteriosamente a los 26 años Devonte Aransibia, ex jugador del Norwich City

El mundo del fútbol inglés está de luto tras el fallecimiento de Devonte Aransibia a los 26 años. La noticia ha generado una ola de homenajes y condolencias por parte de compañeros de equipo, clubes y aficionados. Hasta el momento, se desconocen la causas de la repentina y misteriosa muerte del joven deportista.

Devonte Aransibia inició su carrera en el Norwich City, donde fue capitán de varios equipos juveniles antes de dejar el club en 2018. Posteriormente, jugó en equipos como Billericay Town, Chelmsford City, Welling United, Tonbridge Angels, Maidstone United, Braintree Town y, más recientemente, Chesham United. Durante su paso por Maidstone United, Devonte destacó en la FA Cup, anotando en la victoria de la primera ronda sobre Chesham y contribuyendo al triunfo contra el Ipswich Town, equipo del Championship.

Tras conocerse su fallecimiento, su familia creó una página de GoFundMe en su honor, la cual ha recaudado cerca de 8.000 libras. Jugadores de la Premier League, como Jamal Lewis y Max Aarons, han contribuido generosamente. Diversos clubes han expresado sus condolencias. El Tonbridge Angels destacó su talento y naturaleza bondadosa, mientras que el Norwich City anunció un minuto de aplausos y el uso de brazaletes negros en un próximo partido en su honor.

Compañeros de equipo también han compartido mensajes emotivos. Joe Boachie, exjugador de Tonbridge, expresó: «No puedo creerlo. RIP Devonte». Samuel Cox, quien compartió vestuario con él en Welling United, recordó los buenos momentos vividos juntos. El Maidstone United, donde Aransibia brilló en la temporada 2023/24, emitió un comunicado lamentando su pérdida y prometió rendirle homenaje en el futuro.

La comunidad futbolística continúa recordando a Devonte Aransibia no solo por su talento en el campo, sino también por su carácter amable y espíritu generoso, dejando una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y que ahora lloran y lamentan su repentino fallecimiento.

