Muere Magnus White, gran promesa del ciclismo estadounidense a los 17 de años

El ciclismo está de luto por el fallecimiento de Magnus White a los 17 años. USA Cycling, la Federación de Ciclismo de Estados Unidos, informó de la muerte del joven ciclista estadounidense tras ser atropellado mientras entrenaba. «Con gran pesar en el corazón compartimos la noticia de que Magnus White, de 17 años, falleció en un accidente de entrenamiento», informó la federación estadounidense en un comunicado.

«El domingo 30 de julio recibimos la noticia de que el atleta de la Selección Nacional Magnus White fue atropellado por un coche en un paseo en bicicleta en su casa de Boulder, Colorado», añade el comunicado. White estaba centrado en preparar el Campeonato Mundial de Cross-Country de Mountain Bike Junior Masculino que arranca el próximo 10 de agosto de 2023. El ciclista americano estaba entrenando en su ciudad antes de partir hacia Glasgow.

El joven ciclista estadounidense comenzó en el ciclismo a una edad temprana a través de Boulder Junior Cycling. «Era una estrella en ascenso en la escena del ciclismo todoterreno», continúa diciendo el comunicado de la federación estadounidense. White ganó el Campeonato Nacional de Ciclocross Junior en 2021, luego compitió con el Equipo Nacional de Ciclismo de Estados Unidos.

