Reed Ryan, jugador de futbol americano de la Universidad de Minnesota Duluth, murió de manera trágica a los 22 años el pasado martes tras colapsar durante un entrenamiento a principios del mes de noviembre. La familia del joven compartió un obituario donde señalan que el ala defensiva estaba entrenando en una sala de pesas el 21 de noviembre cuando de repente sufrió un paro cardíaco mientras hacía «lo que amaba».

Asimismo, informaron que las autoridades de la universidad tomaron las medidas pertinentes para salvarle la vida, incluso lograron que el jugador recobrara el pulso, por lo que lo llegaron de urgencia al hospital, donde falleció siete días después debido a «una afección cardíaca genética no detectada y un corazón grande y amoroso» pese a que los médicos hicieran «todo lo posible por salvarlo».



«Reed Ryan tenía una sonrisa contagiosa y vivió la vida al máximo en sus cortos años. Reed amaba a la gente, podía hablar con cualquiera y se enorgullecía de estar rodeado de amigos, familiares, mentores y de ser parte de un equipo», escribió la familia del equipo en su comunicado. ​Reed Ryan jugó en la secundaria Waunakee en Wisconsin para posteriormente aceptar un viaje a la Universidad Estatal de Dakota del Norte, donde jugó cuatro temporadas para los Bison. De ahí fue traspasado a la Universidad de Minnesota Duluth y en su único año con los Bulldogs registró muy buenos números.

«Nuestro personal y jugadores están devastados por el fallecimiento de Reed», dijo el entrenador de fútbol de la UMD, Curt Wiese. «Reed aspiraba a ser mejor cada día en cualquier tarea que tuviera entre manos. Ayudó a sacar lo mejor de los demás con su actitud positiva, su sonrisa contagiosa y su cuidado genuino por las personas que lo rodeaban. Tuvimos suerte de tener a Reed en nuestro equipo. e hizo de nuestro programa, nuestro departamento y nuestra comunidad un lugar mejor en un corto período de tiempo. Extrañaremos mucho a Reed, pero su legado vivirá para siempre. Fue el epítome de un Bulldog de la UMD, y lo que todos podemos hacer. aspiramos a serlo. A su familia, gracias por permitirnos ser parte de su joven e inspiradora vida. Reed era un Bulldog de principio a fin», añade.

Reed, nativo de Waunakee, Wisconsin, recibió el Premio Tim Kumrie 2018 –que se otorga al jugador defensivo sénior más destacado de las escuelas secundarias en Wisconsin– y fue nombrado Jugador Defensivo del Año de Escuelas Grandes de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Wisconsin.

