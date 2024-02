Muere João Oliveira Pinto, campeón del mundo y ex compañero de Figo

João Oliveira Pinto, ex futbolista que fue campeón del mundo sub-20 en 1991, falleció este jueves. Desde hacía casi dos años, el ex jugador de 52 años y delegado del Sindicato de Jugadores portugués, luchaba contra la leucemia que finalmente ha acabado con su vida. João Oliveira Pinto se formó en el Sporting y también jugó en GD Alfarim, Sesimbra, Amora, Imortal, Académica, Marítimo, Farense, SC Braga, Gil Vicente, Estoril, V. Guimarães y Atlético de Portugal.

«La desaparición de João Oliveira Pinto es una noticia que llena de tristeza a toda la familia del fútbol nacional. No sólo por lo mucho que nos dio en la cancha sino, sobre todo, por todo lo que nos siguió dando como líder del Sindicato de Jugadores, delegado a la Asamblea General de la FPF y amigo de muchos de nosotros. Después de una lucha contra la enfermedad que fue tan breve como injusta y que tuvo un desenlace lamentable, nos deja un legado de gran amor por el fútbol y entrega a los demás», expresó Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Lutaste como um verdadeiro Campeão do Mundo 🌟 Até sempre, João Oliveira Pinto. pic.twitter.com/DbyrWPYoMm — Portugal (@selecaoportugal) February 8, 2024

«El jugador que nos ayudó a ganar nuestro segundo título en Lisboa, en 1991, junto con su generación dorada, fue también una persona que brindó a todos simpatía, amabilidad y una sonrisa abierta y amigable. A toda su familia, a sus amigos, al Sindicato de Jugadores, con una palabra especial a su presidente Joaquim Evangelista, y a todos los clubes que representó en su carrera envío mi más sentido pésame. Gracias por todo, João Oliveira Pinto. Descanse en paz», añadió el máximo mandatario del fútbol luso.

Pedro Proença, presidente de la Liga portuguesa, también lamentó la trágica noticia: «João Oliveira Pinto era, más que un futbolista de gran talento, un buen hombre. Un amigo. El fútbol y el mundo se han empobrecido mucho hoy». João fue compañero de Luis Figo en el Sporting y en la selección nacional, y el ex madridista también ha querido despedirle de manera emotiva a través de sus redes sociales: «Descansa en paz mi querido amigo».

El técnico Carlos Queiroz también recurrió este jueves a las redes sociales para despedir a su amigo: «En este momento de enorme tristeza y muchas emociones no tengo palabras para expresar lo que siento y lo que me gustaría compartir con todos. Pero creo que ha llegado el momento de preguntarnos qué: me hubiera gustado habérselo dicho a João y no lo hice… Me hubiera gustado haber tenido noticias de João y no había… Me hubiera gustado saber de él, su vida y su familia y no sé… Ojalá hubiera aprendido de él para poder hacerlo mejor. Me gustaría que todos no perdiéramos esta oportunidad de hacer algo diferente. Un abrazo grande João, ¡hasta mañana y siempre mi Amigo y Campeón!», se puede leer en su mensaje.