Muere a los 37 años un bicampeón del mundo de vuelo libre por no abrirse su paracaídas

Pierre Wolnik, bicampeón del mundo de vuelo libre, murió este sábado a los 37 años en el Mont Blanc, en Alta Saboya, después de que no se abriera el paracaídas que portaba tras un salto en helicóptero. El deportista francés realizó un salto con un wingsuit (traje de planear), pero su paracaídas no se desplegó y eso le dejó sin ninguna opción de sobrevivir, según fuentes de la investigación.

Wolnik impactó contra el suelo a gran velocidad en el municipio de Bossons, donde acudieron los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por su vida. Un helicóptero trasladó el cuerpo, abriéndose una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. El francés fue campeón del mundo de vuelo libre en 2022 y 2024 y formaba parte del equipo galo para el campeonato mundial de 2026. Sus saltos eran habitualmente publicados en redes sociales para sus más de 5.000 seguidores.