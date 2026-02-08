Mbappé se queda solo

Sólo ante el peligro. Así se puede definir la situación de Mbappé frente al Valencia. El francés jugará en Mestalla acompañado de socios poco habituales en ataque: a su izquierda no estará Vinicius, a su derecha no se encontrará con Rodrygo y detrás suyo no verá a Bellingham. De los intocables de Arbeloa, solo jugarán él y Valverde, ya que el resto se encuentran lesionados o sancionados, como Vini, que vio la quinta amarilla de la temporada contra el Rayo Vallecano.

Mbappé tendrá que marcar la diferencia contra el Valencia, tal como lo hizo recientemente en La Cerámica. El ’10’ del Real Madrid afronta el duelo con los valencianistas liderando la tabla de máximos goleadores de la Liga, con un ritmo arrollador que nadie logra igualar. Sus 22 goles en 21 partidos le otorgan una ventaja de siete tantos sobre su inmediato perseguidor: Muriqi, del Mallorca.

No es ningún secreto que el Real Madrid depende en gran medida de los goles de Mbappé: el francés ha firmado 37 de los 77 tantos del equipo. Lo que está logrando esta temporada supera todo lo que había conseguido en su carrera desde que irrumpió en la élite. Sus 22 goles en la Liga constituyen un récord personal hasta ahora.

En su destacada trayectoria en el campeonato, de los 21 partidos que ha disputado, solo se ha quedado sin marcar frente a Celta, Rayo, Mallorca y Elche. El equipo ilicitano es el único rival español al que no ha logrado batir. En Francia, en la Ligue 1, había anotado contra todos, salvo contra el PSG, al que no pudo vencer en las dos ocasiones en que se enfrentó con el Mónaco antes de su fichaje por el Real Madrid.

Líder Mbappé

El francés ha experimentado una evolución notable respecto a la campaña pasada. Aunque cerró el último año a gran nivel, ha comenzado esta temporada como el jugador más decisivo del Real Madrid. Mbappé sabe que debe rendir al máximo para ganar y su compromiso está siendo total.

Fuera del terreno de juego también está asumiendo galones. Si en su primera temporada en el Real Madrid mantuvo un perfil bajo, este curso ha decidido dar un paso adelante y convertirse en uno de los referentes del vestuario. Se muestra muy pendiente de los jóvenes.