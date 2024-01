Mourinho vuelve a aparecer en el horizonte del Barça

José Mourinho podría reencontrarse con el Barcelona de nuevo más pronto que tarde y es que, el ya ex técnico de la Roma, está en la terna de entrenadores que aspiran a ocupar el banquillo del Nápoles. Walter Mazzarri lleva desde el pasado noviembre en el San Paolo pero el rumbo del equipo, muy muy lejos de la cabeza de la Serie A, le empuja hacia los leones y The Special One podría sustituirle antes del envite de octavos de final de Champions League entre italianos y catalanes.

La pasada semana la Roma consumió el cupo de paciencia con Mourinho. El rumbo del equipo no era el deseado, al menos lo que esperaban desde la cúpula romana –en una situación similar en números a la del Nápoles–, y es por eso que decidieron cortar su etapa tras todo este tiempo.

«Siempre tendremos grandes recuerdos de su gestión, pero creemos que, por el bien del Club, es necesario un cambio inmediato. Le deseamos a José y sus colaboradores lo mejor para el futuro», apuntaba en un comunicado anunciado el despido y agradeciendo su papel en estos 138 partidos que ha dirigido al conjunto romano, el último ante el Milan, donde cayeron derrotados por 3-1.

Pese a que la pasada semana fue visto en Barcelona, Mourinho no está entre las opciones hipotéticas de un Barça que se ha planteado en las últimas semanas que pasaría si la era Xavi Hernández debe acabar por sus resultados. El egarense está salvando match ball continuos pero la sombra del despedido sigue rondándole.

Pero Mourinho, como desvelan desde The Times, está valorando la opción del Nápoles. Una semana después de poner fin a su etapa en Roma, el portugués podrían no salir de Italia y apostar por asentarse en el San Paolo, donde esta semana se estima que podría reunirse con Aurelio De Laurentiis, para tratar esta posibilidad y ver cómo podrían encajar sus ideas para compartir proyecto deportivo.

El Nápoles no ha logrado recuperarse de la marcha de Luciano Spalletti, el cual llevó al equipo a lo más alto tras proclamarse campeón de Italia, una hazaña que no lograban en el San Paolo desde hace nada más y nada menos que 33 años. Spalletti optó por desvincularse y apostar por un año sabático lejos de los banquillos. Tras él apostaron por Rudi García pero la jugada salió mal y en noviembre llegó Walter Mazzari, el actual inquilino que sólo ha logrado vencer en cuatro de los 11 partidos que ha disputado.

Se especuló mucho con que Mourinho podría optar por aterrizar en Arabia Saudí tras desvincularse de la Roma, aunque otros medios señalan que el portugués habría rechazado esta posibilidad y quiere seguir entrenando en Europa, manteniendo el nivel competitivo y no dejándose seducir por el poderoso caballero Don Dinero. No es la primera vez que recibe la llamada de Arabia Saudí y, visto lo visto, no será tampoco la última si opta por aceptar la oferta del Nápoles para iniciar un nuevo proyecto en Italia, el cual sería su tercer club tras Inter, Juventus y Roma.