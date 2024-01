Mourinho deja la puerta abierta a su fichaje por Brasil

Brasil busca seleccionador después de la renovación de Carlo Ancelotti con el Real Madrid y el nombre de José Mourinho es el que suena con más fuerza para hacerse cargo de la pentacampeona del mundo. El entrenador portugués acaba contrato con la Roma en verano y de momento no hay novedades sobre su firma. Es más, el conjunto italiano ha decidido despedir a Tiago Pinto, el director deportivo afín al ex del Real Madrid que dejará el club cuando finalice el próximo mercado de invierno.

El posible fichaje de José Mourinho por la selección de Brasil es un rumor que ha cogido fuerza en las últimas horas y sobre ello el entrenador luso ha hablado en una entrevista concedida en Francia en la que ha vuelto a dejar claro que la canarinha aún no le ha llamado y que primero esperará a la Roma para conocer las sensaciones de los directivos del conjunto italiano.

«Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente que no hable con nadie mientras yo sea el entrenador de la Roma», afirmó José Mourinho prometiendo, como ya hizo en otras entrevistas, fidelidad a un conjunto italiano con el que finaliza contrato la próxima temporada. Semanas atrás el portugués dejó claro que tenía intención de renovar pero la propuesta de la pentacampeona podría hacerle cambiar de opinión.

José Mourinho también dejó claro tras la victoria de su equipo (2-1) contra el Cremonese en la Coppa de Italia que confía en los propietarios de la Roma. «No creo en los rumores que ponen a otros entrenadores en este banquillo . Tengo confianza en la familia Friedkin (propietaria del club), no dudo de su honestidad y no tengo motivos para pensar que estén negociando con otros entrenadores a mis espaldas», afirmó.

«Confío cien por cien en los propietarios de la Roma. Siempre les informé sobre las propuestas recibidas, como cuando me llamó Portugal y el club árabe en verano pasado», dijo José Mourinho ante los periodistas en rueda de prensa.

Mourinho y Brasil

Mourinho también anunció en una entrevista reciente que próximamente arrancará la grabación de un documental sobre su vida y otra en Netflix. «Me pagan muy bien y tengo que decir cosas que no dije antes, así que hay cosas que solo se verán en el documental. Vais a descubrir que estoy completamente loco», dijo. El luso también dejó claro que: «Cuando surgió la idea, todavía no había firmado con la Roma, pero di mi palabra. Al verlo, muchos pensarán que estoy tonto».

En las próximas semanas, José Mourinho promete ser noticia por su renovación del contrato con la Roma y su posible contratación como seleccionador de Brasil. El luso finaliza su contrato con el club italiano el próximo verano y pese a que ya ha dejado clara su intención de renovar parece que desde la cúpula de la entidad de momento han hecho caso omiso a sus pretensiones.

La marcha de Tiago Pinto, director deportivo que le contrató, puede suponer un punto de inflexión en lo que respecta al futuro del ex entrenador del Real Madrid. Entonces se abrirá una puerta para que Brasil pueda contratar sus servicios en caso de la Confederación Brasileña de Fútbol lo considere oportuno.

Después de la disputa de 18 jornadas en la Serie A de Italia, la Roma marcha den séptima posición con 28 puntos, cinco menos que la Fiorentina que marca la zona de acceso a los puestos de Champions League. En Europa League, el equipo de la capital italiana jugará la primera ronda eliminatoria contra el Feyenoord. En lo que respecta a la Copa está clasificada para los cuartos de final en los que se medirá a la Lazio.