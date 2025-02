Morbo para el estreno de Alcaraz en Róterdam: debuta con el tenista que retiró a Rafa Nadal

Mientras los ojos del tenis español apuntaban hacia Biel, donde España ha eliminado a Suiza y conseguido el billete a la última eliminatoria previa a las Finales de la Davis, el circuito ATP miraba a Róterdam. En la ciudad neerlandesa desembarca un Alcaraz que ejerce como cabeza de serie del torneo.

Y que, después de ejercitarse con Medvedev, ya conoce su rival en primera ronda. Un viejo conocido del público español, Botic Van de Zandschulp, invitado por la organización al la raqueta 84 del mundo. El tenista neerlandés será recordado por ser el verdugo de Rafa Nadal en el último partido profesional del balear.

«Es inimaginable. Algo de lo que todavía no soy consciente», reconoció el neerlandés durante una entrevista con OKDIARIO tras vencer a Rafa en Málaga. Van de Zandschulp, un tallo de 1,91 metros de altura que podrá recordar como en un mismo año (2024) ha ganado a Rafa en la Davis y a Alcaraz en el US Open, y ha competido en la primera y única final de Holanda en la Davis.

«No me esperaba esto. Ganarles ya fue un logro en sí mismo. Recuerdo que el de Carlos fue un partido loco en el que jugué muy bien y él no pudo hacerlo. Me dio una inyección de confianza tremenda para los próximos torneos. Aquel partido me ayudó un poco para el dobles ante España porque vi su forma de jugar en primera persona», detalló a este medio.

El camino de Alcaraz en Róterdam será sinuoso. Y es que si elimina al tenista neerlandés, en segunda ronda se enfrentaría contra Felix Auger-Aliassime, un especialista en indoor y que esta semana alcanzó la final en Montpellier. Tras ello se cruzaría en cuartos con Holger Runer y en unas hipotéticas semifinales con Rublev.

Róterdam es un torneo inédito para el murciano, que busca su primer título en indoor. Se le resiste todavía el hecho de levantar un trofeo cuando la pista está cubierta. Alcaraz se ha mostrado intratable en tierra batida e hierba, pero todavía debe mejorar sus prestaciones en pista rápida e indoor, precisamente la superficie hacia la que miran la mayoría de torneos del circuito y en la que reina Sinner, su rival por antonomasia.