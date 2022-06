Morata le dice al Atlético que sólo quiere jugar en la Juventus

Álvaro Morata le ha hecho saber al Atlético de Madrid que sólo quiere jugar en la Juventus de Turín, club con el que ha alcanzado un acuerdo por las cuatro próximas temporadas. El delantero madrileño está utilizando la baza de que le queda un solo año de contrato para forzar su traspaso a la Vecchia Signora, cuya última oferta incluía al atacante internacional italiano Moise Kean, que ha sido rechazado por Simeone.

Las negociaciones por Morata no están avanzando ni en un sentido ni en otro. Ha dicho Cerezo en las últimas horas que «la Juventus aún no nos ha comunicado si se lo queda o no», en un claro mensaje dirigido a los bianconeri: o pagan los 30 millones firmados en la opción de compra o no habrá traspaso. La partida de póker está en pleno apogeo.

El Atlético se mantiene firme en su postura porque sabe que el precio de Morata en el mercado está por encima de 30 millones de euros, pero le está sucediendo lo mismo que al Valencia en el caso de Carlos Soler: la voluntad del jugador está empujando al delantero de regreso a Italia, haciendo buena otra frase de cabecera de Enrique Cerezo: «los futbolistas juegan donde quieren».

En las últimas horas se ha filtrado desde Italia el nombre del delantero internacional Moise Kean, al que la Juventus incluiría en la operación con el objetivo de abaratarla. El problema es que el perfil de Kean lo tiene repetido el Atlético y además a Simeone no es un jugador que le entusiasme pese a que es cierto que tiene sólo 22 años, que es ya internacional que su progresión va en aumento. Sin embargo no es lo que quiere el Cholo, que preferiría quedarse con Morata en la plantilla antes de aceptar un trueque por Kean más algo de dinero.

Quedan aún muchos días para que finalice junio y es seguro que habrá giros en las negociaciones, pero el hecho de que Morata haya dejado claras sus preferencias aclara el panorama y deja en dos las opciones que hay sobre la mesa: o el delantero sigue en la Juventus o vuelve al Atlético de Madrid para pelear un puesto en el ataque. Esa no era la idea de Simeone, que está decidido a darle galones de delantero centro titular a Joao Félix, pero también es cierto que cuando llegó Luis Suárez al club hace dos veranos la idea era que quien tenía que marcharse era Diego Costa, y al final quien hizo las maletas fue Álvaro Morata.