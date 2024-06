Montse Tomé sobre las bajas ante Dinamarca: «Tenemos que pensar en la palabra equipo»

Montse Tomé habló antes del encuentro que medirá a España con Dinamarca en Tenerife. La seleccionadora habló sobre las bajas, que son múltiples de cara a este partido, pero no se mostró preocupada por ello, puesto que si hay algo que ha demostrado la campeona del mundo en este tiempo es una fiabilidad absoluta, juegue quien juegue. No estará Aitana Bonmatí, pero la asturiana no cree que eso impida –más allá de la sensibilidad de su ausencia– que la selección logre sacar el billete a la Eurocopa de 2025.

«Aitana no ha podido continuar en la concentración por unas molestias que arrastraba. La hemos cuidado, pero al final ha tenido que abandonar la concentración porque nuestra idea es no forzar. Cuando pasa algo así hay que pensar en la palabra equipo. Somos un equipo amplio de jugadoras», dijo en rueda de prensa.

«Hemos visto contra rivales que ciertas jugadoras no han podido estar y otras que han entrado lo han hecho a buen nivel y tenemos que valorar eso. La actitud de todas es muy positiva, es un lujo entrenar con ellas. Esperamos mañana hacer un buen partido y poder sellar la clasificación», añadió.

La Balón de Oro ya se perdió el duelo del viernes en suelo danés, donde España firmó nueve de nueve en puntos para tener la opción de cumplir con el pase continental en casa. «Dice mucho de la organización de estos partidos, de los pasos adelantes, que hemos ido superando el número de espectadores», reflejó.

«Cada vez hay más espectadores y los aficionados repiten y siguen viviendo a ver a la selección. Esto tienen mucha culpa las futbolistas, el fútbol que hace enamora. Cómo está ejerciendo esa presión, robar el balón, eso engancha al espectador y lo tenemos que mantener», destacó.

Montse Tomé no da pistas a Dinamarca

Por otro lado, Tomé fue preguntada por una Misa Rodríguez que confía en ser titular en casa y que perdió el puesto en el once de la selección en el pasado Mundial y, aunque no confirmó su presencia de inicio, sí que lo dejó entrever: «Todas tienen las mismas oportunidades, tratamos de buscar a las futbolistas que necesitamos. Está claro que para Misa es especial, por jugar en su ciudad, pero lo que valoramos es rendimiento y necesidades y ahí todas están preparadas para mañana».

«Aquel momento, para toda futbolista, hay diferentes contextos. Las jugadoras quieren empezar de inicio, aquel momento para ella fue complicado. Desde septiembre ha jugado cuatro partidos con nosotros, Misa tiene muy buena actitud, de aquello es pasado, la veo centrada y con ganas de entrenar y mañana a ver qué decido», añadió.

Por otro lado, la seleccionadora valoró la estancia en la isla, a la que llegaron directas desde Dinamarca. «Desde el primer día en Tenerife hemos estado a gusto, la gente acercándose a darnos cariño. Las instalaciones están bien, un poco de viento, pero hemos entrenado bien, encantados de estar en Tenerife y que el estadio esté con muchos aficionados y que apoyen y aplaudan», terminó.