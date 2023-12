Montse Tomé entierra el ‘caso Aitana’

Montse Tomé no quiere seguir hablando del caso Aitana. La seleccionadora ha aparcado lo sucedido ante Italia justo antes de medirse a Suecia. En la rueda de prensa previa al partido lo dejó claro, no añadirá nada más sobre el tema. Y eso que no faltaron preguntas al respecto. A la asturiana se le preguntó más por la tensión entre ambas y por cómo se ha gestionado todo después que por el rival de este martes. «No quiero que se manche lo que han logrado», subrayó para dar por zanjado un asunto que ha devuelto el lío a todo lo que rodea a la selección femenina.

Poco ha durado la calma, pero la entrenadora está demostrando que es capaz de gestionar con solvencia todo el ruido que afecta al vestuario hasta el punto de silenciarlo. Ya lo hizo cerrando la mayor crisis que se vivió en la Federación en años, nada más llegar al cargo, y eso mismo pretende hacer ahora. Tomé tiene una máxima y la dejó clara: «Equipo somos todos y todas y todos tenemos que sumar».

La seleccionadora no está dispuesta a airear absolutamente nada de lo que suceda en el interior del vestuario. Los problemas los resuelven dentro y tiene claro que «no haría bien» si cuenta todo lo que pasa de puertas hacia dentro. «Son cosas que se quedan para nosotras. El vestuario es lo importante, el equipo, es bueno que lo cuidemos, que lo protejamos y que sea nuestro», afirmó.

De hecho, reconoció que desde que asumiera el cargo en el mes de septiembre no ha atravesado meses fáciles, pero que ha conseguido sortearlos «con profesionalidad». Cabe recordar que su figura comenzó muy discutida, al ser considerada por buena parte del grupo como una continuación a Jorge Vilda y, sobre todo, tras obligar a asistir a la concentración a jugadoras que se habían declarado no elegibles.

Montse Tomé apaga otro incendio con Aitana

A pesar de que todo apuntaba a que tras sus dos primeros partidos sería sustituida, salvó a la perfección la bala. Ganó con contundencia ambos encuentros ante Suecia y Suiza, en medio de una crisis institucional sin precedentes en el fútbol español, y consiguió que el foco de la selección se fuese poniendo poco a poco en el juego y se alejara de lo extradeportivo.

Pero todo cambió ante Italia. Entonces, España cayó por primera vez como campeona del mundo y bajo el mando de Montse Tomé y lo hizo tras un episodio de lo más surrealista: el del cambio de Aitana. La jugadora del Barça avisó tarde al cuerpo técnico de que no estaba en condiciones de seguir, lo que impidió que diera tiempo a que su sustituta, Esther González, estuviera preparada. Tuvo que entrar dos minutos después, tiempo que aprovechó Italia para empatar.

Después se arrojaría más luz a lo sucedido. Aitana y Montse Tomé habrían tenido un momento de tensión durante la charla que la entrenadora dio al descanso, en el que pidió más al equipo y, en concreto, a la mejor jugadora del mundo. Tras ello, llegaría el cambio y, después, la ausencia de Aitana del último entrenamiento de Las Rozas por una «indisposición» echaba más gasolina al fuego. Pero Tomé ha dejado claro que lo de apagar los incendios se le da bien y, en este caso, quiere hacerlo lo antes posible. Si puede ser, ganando a Suecia.