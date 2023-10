El ministro francés vuelve a la carga y se reafirma en sus acusaciones contra Benzema

Gérald Darmanin, el ministro del Interior de Francia que acusó a Benzema de tener «vínculos notorios» con los Hermanos musulmanes, ha vuelto a la carga para confirmar sus acusaciones contra el futbolista. En una entrevista concedida desde Francia ha ido un poco más allá y ha desvelado los motivos que le llevaron a relacionar al jugador del Al Ittihad con una organización considerada en Francia como terrorista. Todo ello después que el jugador, a través de su abogado, confirmara que iniciará acciones legales contra el político.

El ministro de Interior de Francia dejó claro que Benzema es un gran futbolista seguido por millones de personas pero que no se ha pronunciado por el asesinato terrorista contra el profesor en Francia. «Me he dado cuenta de que todavía no ha tuiteado sobre el asesinato de ese profesor en Arras. Tampoco ha tuiteado sobre los bebés decapitados, las mujeres violadas, los 1.300 masacrados por terroristas islámicos en Israel. El terrorismo es muy insidioso. Consiste en utilizar todos los medios de la sociedad -el deporte, la música, la influencia en Internet- para promover el islam», afirmó.

De ahí, a que Darmanin afirmara que tiene «vínculos notorios» con los Hermanos musulmanes. «En eso consiste el hermanismo. Me encantaría que el señor Benzema tuiteara sobre el asesinato del profesor en Arras. Es conocido por un islam extremadamente regorista, con vínculos, por desgracia, con personas que a veces se han alegrado del asesinato de Samuel Paty, por ejemplo. No podemos ser selectivos en nuestra indignación», dijo.

En una entrevista concedida a RMC Sport, el político dejó claro que como francés, Benzema tenía que haber actuado de otra manera. «El señor Benzema es francés. Pero tengo derecho a luchar contra la idea de que cuando se tuitea sobre civiles palestinos, es extremadamente sorprendente no tuitear sobre los 1.300 muertos en Israel y no tuitear sobre el asesinato del profesor. Verás que esta selectividad plantea interrogantes», dijo. «Te estoy diciendo que los Hermanos Musulmanes están haciendo un uso extremadamente inteligente de la oportunidad de transmitir un mensaje profundamente antifrancés. Hay ejemplos de ello todos los días. A algunos les pillan porque lo hacen tan rápido que es una caricatura, como el jugador del Niza (Youcef Atal). ¿No resulta chocante que un jugador profesional que trabaja en Francia pueda decir lo que dijo?»cerró.

Pedirá perdón… si Benzema se pronuncia

«Si el señor Benzema quiere mostrar su buena fe, y es capaz de tuitear sobre la muerte del profesor, retiraré mis comentarios. Observo que ha hecho la elección extremadamente selectiva de utilizar el mismo lenguaje que los Hermanos Musulmanes. ¿No sería eso algo bueno para la República? Sería magnífico por su parte. La unidad nacional mejoraría gracias a ello», afirmó tras ser cuestionado sobre si podría retirar sus palabras.

Sobre la denuncia de Benzema, el ministro dejó que: “¿La denuncia presentada por sus abogados? Es una acusación judicial. Dejaré la respuesta a los tribunales. Ha presentado una denuncia».