El método de Attaoui entre Suiza y Sudáfrica con el que ‘cocina’ su récord: «El éxito viene de aburrirse»

Para Mohamed Attaoui, aquel niño que llegó a los seis años a Cantabria, donde su padre trabajó en la construcción y ahorró para traerle a él y al resto de su familia, todo cobra sentido ahora. Este viernes, dentro del marco del World Indoor Tour Madrid, la cuarta cita del circuito mundial de World Athletics en categoría Gold, buscará establecer un récord mundial. Lo hará en los 1.000 metros, la distancia que universal que une a atletas y corredores de todos los niveles.

Hay momentos en los que una carrera deportiva pierde la inocencia y la de Attaoui tiene un nombre: On. A finales de 2023 fichó por On Athletics Club Europe y todo cambió. Se profesionalizó -más todavía- y su rendimiento creció verticalmente hasta acabar quinto tanto en los Juegos Olímpicos de París 2024 como en el Mundial de Tokio 2025. Lleva dos años en el mencionado programa On, entrenando en la exclusiva comuna de Saint Moritz, Suiza.

«Desde que empecé con On, en invierno vamos a Sudáfrica porque allí es verano y entrenamos en un sitio de altitud. Siempre entrenamos en altura. Luego volvemos aquí a Europa, competimos o volvemos a casa una semana y otra vez a Sudáfrica y luego a partir de mayo hasta octubre estamos en Saint Moritz, en Suiza, que es la sede del equipo. Como en invierno no se puede entrenar por la nieve y demás, la alternativa es Sudáfrica», explica Attaoui a este periódico.

Allí se ejercita bajo lo que se conoce como doble umbral: más volumen de kilómetros a ritmos no tan exigentes. «Es más tranquilo. Mucho más volumen, mucho más kilometraje, pero más tranquilo y muy puntualmente algún entreno fuerte. Eso es lo que te ayuda a mantener la base durante todo el año e intentar alargar el pico de forma lo máximo posible. La adaptación ha sido fácil porque no ha sido más exigente, sino menos pese a tener más volumen. Pero tengo fisios todo el día para recuperar, los entrenadores están siempre conmigo y eso ha llevado a esta mejora», detalla a OKDIARIO.

En Suiza pasa frío y aburrimiento a las órdenes de Thomas Dreissigacker, su entrenador. «Me aburro bastante, pero el éxito viene del aburrimiento, de aburrirse. Todo el mundo lo dice porque ese aburrimiento lo trasladas a descanso. O sea, es entrenar y aburrirte en la cama de tu habitación. Eso también se traslada a que el cuerpo recupera lo mejor posible y está preparado para el segundo entrenamiento del día siguiente. Eso es muy importante.