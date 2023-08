Messi ya es el ídolo de Miami: nuevo doblete y MVP en su tercer partido con el Inter

Leo Messi se volvió a salir en su tercer partido con la camiseta del Inter de Miami. El argentino deslumbró en una nueva aparición en la que lo más destacado fue su nuevo doblete, el debut de Jordi Alba y el retraso de más de hora y media con el que echó a rodar la pelota a causa de los problemas provocados por una tormenta eléctrica.

El campeón del mundo anotó un buen gol en la primera parte y otro en la segunda. El 1-0 lo puso en el minuto 7 de juego cuando recibió un pase perfecto por alto de su compañero Taylor, controló con el pecho y embocó, como mejor sabe, con su cañón en la pierna zurda. Después, iba a empatar el equipo rival, el Orlando y, acto seguido, Messi se llevó una cartulina amarilla. La cual pudo pasar a mayores porque cometió una falta muy arriesgada, pero se libró de la expulsión.

That man Messi 🔥

Robert Taylor drops a dime to Messi for the #InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/KH8bMykPd4

— Major League Soccer (@MLS) August 3, 2023